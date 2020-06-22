В Україні оголосили штормове попередження: очікуються грози, шквали і град

В Україні у понеділок, 22 червня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують дощі, грози та місцями град.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зазначається, що на всій території України, окрім східної частини, очікуються грозові дощі. Вдень в окремих районах спостерігатиметься град та шквали від 15 до 20 м/с. Крім того, зливу передають в Закарпатській та Прикарпатських областях.

Київ та Київську область сьогодні накриє дощами та грозами. У деяких районах столиці йтиме град. Також очікуються сильні пориви вітру від 15 да 20 м/с (І рівень небезпечності).

За данними Укргідрометцентру, в Україні 22 червня мінлива хмарність – короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в Карпатському регіоні та місцями в південних областях значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий). Ветер північно-східний.

Температура вночі +15..+20 градусів, вдень +24...+29 градусів.

В Україні оголосили штормове попередження meteo.gov.ua

У ДСНС додали, що в результаті ускладнення погодних умов станом на ранок понеділка знеструмлено 112 населених пунктів в п'яти областях України: Житомирська – 47, Рівненська – 24, Волинська – 17, Хмельницька – 15 і Кіровоградська – 9.

Крім того, 21 червня на території Івано-Франківської, Кіровоградської та Чернівецької областей внаслідок негоди (інтенсивний дощ, пориви вітру) трапилося падіння 37 дерев, підтоплення.

Жертв і постраждалих немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози й смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.