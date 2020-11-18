В Україні оголосили I рівень небезпеки: які області накриє негода

У середу, 18 листопада, в Україні в деяких областях буде спостерігатися ожеледь на дорогах. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Як повідомляє пресслужба ДСНС, вранці на дорогах Житомирської, Київської, Вінницької, Черкаської та Одеської областях може бути ускладнено рух.

У Києві протягом доби 18 листопада – ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

Рятувальники відзначили, що 18-19 листопада в східних областях України також на дорогах буде ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – попередили рятувальники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що рятувальники попередили українців про складні погодні умови.

Також синоптики попередили українців про мороз до -7 градусів.