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23 січня • оновлено в 06:10
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В Україні оголошено штормове попередження: де чекати сніжної бурі

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По всій Україні у четвер, 23 січня, крім Закарпаття, оголошено штормове попередження.

Так, як попереджають рятувальники з посиланням на синоптиків, протягом дня у всіх регіонах очікується посилення вітру. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Зокрема, очікується похмура погода та опади у вигляді мокрого снігу. Вітер північно-східний, до 12 м/с, можливі пориви до 15-20 м/с. Температура становитиме від -2 ° до + 3 °, у Карпатах – від -4 ° до + 9 °.

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Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

У Києві 23 січня пройде мокрий сніг. Температура вночі опуститься до -1 градуса, вдень буде холодно, до +1 градуса.

В Україні оголошено штормове попередження: де чекати сніжної бурі

У зв'язку з вище викладеним рекомендується прибрати припаркований транспорт з-під старих розлогих дерев, не залишати машини біля тополь, рекламних щитів, ліній електропередачі. Пішоходам рятувальники радять триматися від подалі від нестійких вуличних конструкцій.

В Україні оголошено штормове попередження: де чекати сніжної бурі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 23 січня, синоптики обіцяють зниження температури на 2-3 градуси, місцями пройде сніг.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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