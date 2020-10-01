В Україні оголошено помаранчевий рівень штормової небезпеки

У низці областей України в четвер, 1 жовтня, оголошено штормове попередження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Карпатах та на Прикарпатті сильні дощі (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

Зокрема, помаранчевий рівень оголошено в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

1-2 жовтня у східних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Крім того, 1 жовтня у східних, більшості районів Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської областей та в Криму утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як писав OBOZREVATEL, директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що другий місяць осені-2020 в Україні не стане винятком і продемонструє близьку до середніх багаторічних значень температуру. Але можливі й погодні сюрпризи.