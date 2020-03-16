Тест першої людини, яка захворіла на COVID-19 в Україні, показав негативний результат

Чернівчанин, у якого вперше зафіксували коронавірус, одужує. Йому зробили тести – вони негативні.

Про це на брифінгу повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак. За її словами, повторні тести на коронавірус показали негативні результати.

Вона наголосила, що про одужання можна говорити лише тоді, коли у пацієнта буде два поспіль негативні результати тестування на коронавірус.

"Сьогодні ми отримали перший негативний від пацієнта №1, у якого попередні результати були позитивні. Тобто ми можемо говорити, що через 2 доби у цього пацієнта так само відберуть зразки, і якщо результат так само буде негативний, то можемо говорити про одужання і виписування пацієнта", — зазначила вона.

Нагадаємо, що 16 березня ще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження новим COVID-19. Так, усього в Україні зареєстровано п'ять лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, чотири у Чернівецькій області та один у Житомирській, який став смертельним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус запідозрили в семи областях України. Жорсткі обмеження ввели в Івано-Франківську, Львові та Одесі. У містах закрили все, крім продуктових магазинів, аптек і заправок.

Опівночі в понеділок, 16 березня, Україна закрила майже сотню пунктів пропуску через карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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