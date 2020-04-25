В Україні можуть швидко лікувати COVID-19: Тодуров назвав спосіб

Плазма крові людей, що перехворіли на коронавірус COVID-19, може використовуватися для швидкого та ефективного лікування хворих із ускладненнями.

"Ми можемо виробляти цю плазму сьогодні у великих кількостях. Для цього нічого особливо не потрібно, тільки апарат для плазмофорезу", – розповів у ефірі телеканалу ZIK Заслужений лікар України Борис Тодуров (проскрольте новину до кінця, щоб подивитися відео).

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Він пояснив, що кров людей, які перехворіли на коронавірус, містить антитіла. "Антитіла, які вже вироблені проти цього вірусу, при введенні хворій людині відразу починають діяти", – розповів медик.

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За його словами, методика виготовлення плазми нескладна. "Навіть ми у себе в маленькому пункті переливання крові можемо це робити, бо у нас є суперсучасний апарат плазмофорезу", – повідомив Тодуров.

Виробництво може бути налагоджене, щойно МОЗ надасть дозвіл на використання такого методу лікування, уточнив він.

Як писав OBOZREVATEL, китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від COVID-19. Метод лікування може допомогти пацієнтам одужати за три дні.

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