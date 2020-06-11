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11 червня • оновлено в 15:57
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В Україні можуть посилити карантин: Шмигаль назвав головну умову

  • В Україні посилять карантин, якщо в десяти і більше областях буде критична кількість хворих

  • Денис Шмигаль нагадав, що в низці держав вже є повторні хвилі захворювання

  • Він підкреслив, що величезна частка відповідальності лежить на кожному українцеві

8.2т
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В Україні можуть посилити карантин через пандемію коронавірусу, якщо щонайменше в десяти областях буде критична кількість хворих на COVID-19.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, присвяченій 100 дням роботи уряду.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

"Якщо в критичній кількості областей, тобто 10 і більше, ми будемо бачити гіперболічне зростання захворюваності, то це буде приводом для ухвалення рішення про посилення карантинних заходів у державі", – сказав він.

За словами Шмигаля, від такого ніхто не застрахований, тому що в низці держав уже є повторні хвилі захворювань.

"І тут величезна частка відповідальності лежить власне на самому українському суспільстві, на кожному з нас, як ми ставимося до тих заходів, які обмежують і зупиняють розповсюдження цієї епідемії", – підкреслив прем’єр.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розповів, як хотів заразитися коронавірусом. Так він планував підтримати людей, щоб їм було легше.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України вірус карантин
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