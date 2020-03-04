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4 березня • оновлено в 17:03
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/ Суспільство

В Україні можливе масове зараження коронавірусом – ВООЗ

24т
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Найімовірніше, в Україні буде зафіксовано багато випадків зараження коронавірусом, проте країна готова боротися з хворобою.

Про це заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я, лікар Ярно Хабіхт на брифінгу 4 березня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Коронавірус

Коронавірус

"Журнал Житомира"

"Варто зазначити, що, найімовірніше, ми з вами станемо свідками більшої кількості випадків захворювання в Україні. Однак суть полягає в готовності галузі охорони здоров'я України протидіяти спалахам цієї недуги. Завдяки продовженню реалізації реформи охорони здоров'я, модернізації та осучасненню стаціонарів, лікарень, а також відділів невідкладної допомоги. Йдеться про всі ці заходи стримування та реагування на спалах коронавірусу", – сказав він.

Водночас представник ВООЗ визнав, що Україна продемонструвала готовність і чудово зреагувала на перше зараження коронавірусом у Чернівцях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу в Кабміні.

  • Інфікований чоловік приїхав до України на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

  • Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що, незважаючи на виявлення першого випадку коронавірусу в Україні, ситуація є повністю контрольованою.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
СМИ бесплатно не работают и если они на всех контентах раздувают корона вирус то это означает что им заплачено и кому то это нужно раздуть.
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Не может быть...Аваков сказал,что все в порядке-пару дней назад...Аваков все знает, он с сыном на пару ночами рюкзаки для ВСУ шьют.все пальца себе искололи...
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Белый Человек
Белый Человек
Мда, накинулись на здоровых людей в автобусе, а вирус неожиданно пришёл из Италии из-за какого-то зapoбитчанина. Кидание камней не помогло, зато настоящее лицо yкpaинcTва показали.
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3
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