В Україні може настати екокатастрофа через видобуток бурштину: експерт вказав на ризики

Через незаконний видобуток бурштину Україні загрожує не тільки економічна, а й екологічна катастрофа.

Про це OBOZREVATEL розповів еколог Володимир Борейко. За його словами, масштаби збитків оцінити складно.

"Вони добувають бурштин за допомогою мотопомп. Вони забирають воду з боліт, річок, озер і по суті ці водойми сохнуть. Невелике болотце, озеро, зникає. Крім того, вони під свій бурштин приїжджають і рубають ліс, знімають верхній шар і починають виливати, виливати. Ліс знищується, а потім виїжджають на інше місце. Третій момент – якщо вони добувають бурштин десь у полі, то вони, звичайно, знімають ґрунт, землю і залишають пісочні місця. Знищуються ще й поля", – розповів еколог.

За словами Борейка, вирубка відбувається хаотично, а в місцях, де висушили болота і річки, ще довгі роки будуть гинути флора і фауна. За приблизними оцінками, копачі вже знищили понад 6 га лісу. Реальна ж цифра може бути значно більшою.

Нагадаємо, напередодні на своїй сторінці у Facebook журналіст Роман Недзельський опублікував відео, на якому "Альфа" СБУ в Рівненській області проводить рейд у місцях незаконного видобутку бурштину. Там влаштували справжні розбірки, копачі не бояться силовиків і наполегливо живуть за своїми власними законами – без сплати податків, стандартів, законних робочих місць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Рівненщині правоохоронці вилучили 858 кілограмів каменю бурштину, вартість якого склала понад 30 млн гривень.