В Україні майже 90% жертв COVID-19 – старше 50 років: опублікована детальна статистика

В Україні 86% людей, які померли від коронавірусу COVID-19, були віком старше 50 років і мали важкі захворювання.

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Станом на 4 квітня від COVID-19 в країні померло 28 осіб: 19 жінок (68%) і 9 чоловіків (32%), повідомляє в Facebook Центр громадського здоров'я України.

"Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння. У 30% померлих з наявністю супутньої патології були поєднанні захворювання", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Україні

У хворих спостерігалися такі хвороби:

61% – серцево-судинні захворювання

40% – цукровий діабет

13% – новоутворення

4% – захворювання нирок

9% – захворювання легенів

4% – ожиріння

Епідемія COVID-19 Центр громадського здоров'я України

За віковим розподілом:

30-39 років – 2 особи;

40-49 років – 2 особи;

50-59 років – 9 осіб;

60-69 років – 9 осіб;

70-79 років – 5 осіб;

80-89 років – 1 особа;

Відзначається, що п'ять померлих раніше бували за кордоном. Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а з моменту госпіталізації до смерті – 4 дня.

При цьому всі 28 заражених були доставлені в лікарню. З них 64% отримували лікування в відділеннях інтенсивної терапії і знаходилися на штучній вентиляції легенів або чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 4 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1096 випадків інфікування COVID-19.

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