В Україні майже 90% жертв COVID-19 – старше 50 років: опублікована детальна статистика

В Україні 86% людей, які померли від коронавірусу COVID-19, були віком старше 50 років і мали важкі захворювання.
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Станом на 4 квітня від COVID-19 в країні померло 28 осіб: 19 жінок (68%) і 9 чоловіків (32%), повідомляє в Facebook Центр громадського здоров'я України.
"Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння. У 30% померлих з наявністю супутньої патології були поєднанні захворювання", – йдеться в повідомленні.
Коронавірус в Україні
У хворих спостерігалися такі хвороби:
61% – серцево-судинні захворювання
40% – цукровий діабет
13% – новоутворення
4% – захворювання нирок
9% – захворювання легенів
4% – ожиріння
Епідемія COVID-19
Центр громадського здоров'я України
За віковим розподілом:
30-39 років – 2 особи;
40-49 років – 2 особи;
50-59 років – 9 осіб;
60-69 років – 9 осіб;
70-79 років – 5 осіб;
80-89 років – 1 особа;
Відзначається, що п'ять померлих раніше бували за кордоном. Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті склала 9 діб, а з моменту госпіталізації до смерті – 4 дня.
При цьому всі 28 заражених були доставлені в лікарню. З них 64% отримували лікування в відділеннях інтенсивної терапії і знаходилися на штучній вентиляції легенів або чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 4 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1096 випадків інфікування COVID-19.
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