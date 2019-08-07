"В Україні краще!" Російський економіст розповів про жахи життя в Криму

Рівень життя кримчан, як і їх реальні доходи, за останні 5 років, які півострів знаходиться під окупацією Росії, знизився приблизно на 50%. Стан здоров'я і якість продуктів погіршилася, а смертність підвищилася.

Таку думку висловив економіст Олександр Басов в мережі. Скріншот з роздумами експерта розмістив блогер під ніком "RoksolanaToday & Крим25%" на своїй сторінці в Twitter.

"Думка кримського економіста. Все, як обіцяв лисий карлик: "жоден кримчанин нічого не втратить". Прочитайте, будь ласка, спокійно і без істерик. Підсумки 5 років. Я і кажу (авторитетно), що Крим наївся і готовий повернутися. Сіра і аморфна більшість оформила свою думку – в Україні краще", – написав блогер.

Крим EurAsiaDaily

На скріншотах видно текст, в якому йде мова про якість життя мешканців Криму.

"Рівень життя кримчан, як і їх реальні доходи, за останні 5 років знизився приблизно на 50%. Стан здоров'я жителів півострова викликає серйозну стурбованість, оскільки місцева медицина відчуває величезний дефіцит кадрів..." – зазначив економіст.

За його словами, пацієнти місяцями не можуть потрапити на прийом до спеціаліста, отримати необхідні ліки або здати аналізи, тому багато хто змушений їхати на материк на лікування.

"Звідси випливає показник тривалості життя і рівня смертності. І в Криму дуже сумна статистика, рівень смертності значно виріс за цю п'ятирічку..." – додав Басов.

Він написав, що умови навколишнього середовища стали дуже низькими, адже міста "загрузли в клубках пилу і гару".

"Якість вітчизняних товарів дуже невисока. У молоці часто немає тваринних жирів, а в ковбасі – м'яса. Хліб з найнижчих сортів борошна. Дуже багато контрафакту, навіть мінеральну воду підробляють!" – обурився економіст.

За його словами, ще однією проблемою стало те, що Крим "заповнили" мігранти як з материка, так і з країн Середньої Азії. Він зазначив, що нерідко це люди з кримінальним минулим, тому різко зросла злочинність.

"Істерія, розгорнута в російських медіа, отруює життя нормальним людям. Психологи б'ють на сполох, попереджаючи про небезпеку для психічного здоров'я від перегляду "вторинного продукту" Соловйова або Кисельова", – підсумував Басов.

Пост економіста Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Пост економіста Twitter/RoksolanaToday&Крим25%

Думка кримського економіста

Все як обіцяв лисий карлик "жоден кримчанин нічого не втратить")

прочитайте будь ласка

Спокійно і без істерик

Підсумки 5 років

Я і кажу (авторитетно), що Крим наївся і готовий вернуться.Серое і аморфне більшість оформило свою думку-в Україні краще pic.twitter.com/gjnRwD51U2 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 7 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курорті Феодосія окупованого Криму забили на сполох через катастрофічну ситуацію з морем. Окупаційна влада не закриває пляжі міста, незважаючи на масовий злив в воду нечистот.

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