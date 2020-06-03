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3 червня • оновлено в 16:03
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В Україні кардинально зміниться клімат: снігу взимку не буде

4.6т
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Спека прийде в Україну вже 4-5 червня, літо буде спекотним і гарячим, але не без дощів. Зате взимку снігу ми можемо більши не побачити.

Такий прогноз в інтерв'ю Радіо НВ озвучив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

За його словами, середня річна температура повітря в Україні постійно підвищується, причому швидше, ніж глобальна. Тому клімат поступово змінюється.

В Україні кардинально зміниться клімат

В Україні кардинально зміниться клімат

unsplash.com

Синоптик обіцяє, що в найближчі 10 років дев'ять літніх сезонів будуть дуже спекотними, а зими, відповідно, теплими.

"Тому ми всі повинні бути готові до того, що у нас зими будуть малосніжні з підвищеним, проти норми, температурним режимом, і відповідним чином вже пристосовуватися", – говорить Кульбіда.

На його думку, якщо якась зима і видасться сніжною і морозною, то це буде "дуже великим винятком".

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені відзначають, що на Землі невблаганно змінюється клімат.

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Теми
Глобальне потепління Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
потепління погода клімат
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