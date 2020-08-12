В Україні хочуть змінити критерії визначення зон карантину: що запропонувало МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України хоче змінити порядок визначення зон карантину, об'єднавши деякі показники в один.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 12 серпня. Він зазначив, що у відомстві проаналізували всі показники.

За його словами, динаміку та кількість випадків на 100 тисяч населення об'єднають в один показник і рахуватимуть, зважаючи на кількість хворих на 100 тисяч населення протягом 14 днів.

"Проаналізувавши показники, які є, ми вирішили зробити ще зручніше, ще зрозуміліше за якими критеріями ми визначаємо той чи інший рівень небезпеки", – сказав міністр.

Степанов додав, що в Міністерстві охорони здоров'я також більш чітко визначили кількість заповнених ліжок.

"Роблячи ці пропозиції, ми намагалися врахувати всі нюанси. Ситуація на сході і заході різна. Всі ці пропозиції ми врахували і внесли відповідні пропозиції в уряд", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL раніше, ВООЗ дуже стримано сприйняла новини про реєстрацію в Росії вакцини від нового типу коронавірусу. Там уважають, що всі дані про безпеку та дієвість російського препарату проти COVID-19 має бути ретельно перевірено.