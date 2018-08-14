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В Україні хочуть заборонити повільний інтернет: українці відреагували на нововведення

2.3тЧитати новину російською

В Україні анонсували зміни в роботі інтернету, мінімальна швидкість якого повинна стати набагато швидшою.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися у читачів, чи потрібні такі нововведення в країні, або не обов'язково йти в ногу із часом на рівні з іншими розвиненими країнами.

Велика частина українців, а саме 57%, абсолютно згодні з прискоренням інтернету.

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У свою чергу, 21% респондентів не довіряють ініціативі влади. Вони впевнені, що слова з приводу швидкості так і залишаться на рівні ідеї.

Стільки ж опитаних виступили категорично проти. Ця частина українців вважає, що разом зі швидкістю злетять і ціни за послугу. Всього в опитуванні брали участь 6469 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів анонсував збільшення мінімальної швидкості до 30 Мбіт/сек в Україні, щоб розвинути цифрову економіку.

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
опитування Обозревателя
Місце
Україна
Об'єкт
интернет
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Гость
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гиперлуп, на меньшее селяне не согласны ))))
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