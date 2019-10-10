В Україні хочуть перенести День Незалежності: з'явилося пояснення ініціативи

Законопроєкт про перенесення святкування Дня Незалежності України з 24 серпня на 22 січня, що зареєстрований у Верховній Раді, покликаний "відновити історичну справедливість".

Подробицями ініціативи поділилася в ефірі ObozTV авторка законопроєкту – позафракційна народна депутатка України, членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Оксана Савчук.

"Я не пропоную щось унікальне або екстраординарне. Цей документ розроблявся ще в минулому скликанні моїми колегами з ВО "Свобода". Він був проаналізований істориками", – заявила Савчук.

"Ми пропонуємо конкретний епізод, який трапився в нашій країні, – 1918 рік, коли був ухвалений Четвертий Універсал і проголошена Україна. Це саме відновлення історичної спадщини... Ми дуже часто до деяких рішень приходимо через певний час. Пам'ятаєте, ще шість років тому, коли віталися "Слава Україні! – Героям слава!", то це вважалося чимось екстраординарним, а сьогодні всі так роблять. Тому я думаю, що ми випереджаємо події, цей законопроєкт все-таки буде проголосований", – підкреслила вона.

Авторка ініціативи висловила надію, що українці "можливо, не одразу, але побачать, що в цьому є сенс і логіка".

"Я думаю, частина людей розуміє, що це наша історія. Нічого такого не пропонується, тільки справедливість. Ми святкуємо 22 січня як День соборності. Ми цю дату історично відзначаємо в Україні, і 24 серпня ми пропонуємо також залишити, просто назвати Днем відновлення Незалежності. Тобто, нічого глобально в країні не зміниться", – пояснила депутатка.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, крім перенесення Дня Незалежності, народна депутатка Оксана Савчук запропонувала надати офіційний статус червоно-чорному прапору.

Аналогічний законопроєкт про перенесення Дня Незалежності представники "Свободи" вносили ще рік тому.

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