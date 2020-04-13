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13 квітня • оновлено в 11:12
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В Україні COVID-19 заразилися 3102 особи: статистика МОЗ на 13 квітня

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Станом на 9:00 13 квітня в Україні коронавірусом COVID-19 заразилися 3102 особи.

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Тільки за минулу добу інфікувалося 325 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я, в країні зафіксовано 93 летальні наслідки COVID-19, ще 97 пацієнтів одужали.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"На амбулаторному лікуванні є 1 731 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 179 осіб, з них 49 дітей. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, загинули 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Загалом 97 людей вже одужали, з них двоє дітей, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", – йдеться у зверненні.

Також до Центру надійшло 704 нові повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 11 136 підозр на вірус.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

МОЗ

Кількість хворих у областях:

  • Вінницька область – 194 випадки;

  • Волинська область – 78 випадків;

  • Дніпропетровська область – 60 випадків;

  • Донецька область – 11 випадків;

  • Житомирська область – 94 випадки;

  • Закарпатська область – 92 випадки;

  • Запорізька область – 85 випадків;

  • Івано-Франківська область – 300 випадків;

  • Кіровоградська область – 142 випадки;

  • Київ – 495 випадків;

  • Київська область – 216 випадків;

  • Львівська область – 124 випадки;

  • Луганська область – 3 випадки;

  • Миколаївська область – 5 випадків;

  • Одеська область – 69 випадків;

  • Полтавська область – 25 випадків;

  • Рівненська область – 125 випадків;

  • Сумська область – 74 випадки;

  • Тернопільська область – 273 випадки;

  • Харківська область – 11 випадків;

  • Херсонська область – 31 випадок;

  • Хмельницька область – 22 випадки;

  • Чернівецька область – 462 випадки;

  • Черкаська область – 102 випадки;

  • Чернігівська область – 9 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 квітня коронавірус зменшив темп в Європі, де зареєстрували рекордно низьку кількість заражень і смертей, проте повернувся в Китай і пришвидшився в Україні.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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