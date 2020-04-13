В Україні COVID-19 заразилися 3102 особи: статистика МОЗ на 13 квітня

Станом на 9:00 13 квітня в Україні коронавірусом COVID-19 заразилися 3102 особи.

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Тільки за минулу добу інфікувалося 325 людей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я, в країні зафіксовано 93 летальні наслідки COVID-19, ще 97 пацієнтів одужали.

Коронавірус в Україні

"На амбулаторному лікуванні є 1 731 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 179 осіб, з них 49 дітей. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, загинули 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). Загалом 97 людей вже одужали, з них двоє дітей, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", – йдеться у зверненні.

Також до Центру надійшло 704 нові повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 11 136 підозр на вірус.

Коронавірус в Україні МОЗ

Кількість хворих у областях:

Вінницька область – 194 випадки;

Волинська область – 78 випадків;

Дніпропетровська область – 60 випадків;

Донецька область – 11 випадків;

Житомирська область – 94 випадки;

Закарпатська область – 92 випадки;

Запорізька область – 85 випадків;

Івано-Франківська область – 300 випадків;

Кіровоградська область – 142 випадки;

Київ – 495 випадків;

Київська область – 216 випадків;

Львівська область – 124 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Миколаївська область – 5 випадків;

Одеська область – 69 випадків;

Полтавська область – 25 випадків;

Рівненська область – 125 випадків;

Сумська область – 74 випадки;

Тернопільська область – 273 випадки;

Харківська область – 11 випадків;

Херсонська область – 31 випадок;

Хмельницька область – 22 випадки;

Чернівецька область – 462 випадки;

Черкаська область – 102 випадки;

Чернігівська область – 9 випадків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 13 квітня коронавірус зменшив темп в Європі, де зареєстрували рекордно низьку кількість заражень і смертей, проте повернувся в Китай і пришвидшився в Україні.

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