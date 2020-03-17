Які продукти злетять в ціні через коронавірус: до чого готуватися українцям

В Україні через карантин почалося зростання цін на деякі продукти. Одна з причин – так званий медичний попит. А також підвищення курсу долара.

Детальніше про те, що дорожчає і чого далі чекати, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Цибуля, часник, гречка і лимони підвищилися в ціні

Ринок відреагував на ажіотаж навколо дешевих продуктів, які покупці змітали кілька днів поспіль з полиць магазинів. Так, в деяких мережах зникла, а потім з'явилася гречка, але вже за вищою ціною – замість 25 грн за кілограм по 32 за кг, а то і 35 грн. Цибуля, часник і лимони подорожчали в деяких магазинах на 30-50%. Так, часник з 60 грн злетів до 90 грн за 1 кг, а непоказні на вигляд лимони – з 30 до 48 грн. Подорожчав навіть цибулю – з 5-6 грн до 8-9 грн.

"Лікувальний набір" подорожчав в першу чергу

Якщо гречка стала жертвою паніки, то цибулю, часник і лимони – продукти, які розкуповують під час сезону вірусних інфекцій.

Експерти кажуть, що стрибок цін тимчасовий, ніякого дефіциту немає. Хоча цитрусові і всі продукти, прив'язані до курсу долара, найближчим часом виростуть в ціні.

"Незначне підвищення цін відбулося в магазинах економ-сегмента, причому не тільки в Україні, а й за кордоном. Там розкуповують продукти і товари першої необхідності в магазинах з низькими цінами. У магазинах середнього цінового сегмента і преміум класу – як все було, так і є. І полки щодня поповнюються ", – говорить глава Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

У магазинах середнього цінового сегмента проблем немає

За його словами, для торгових мереж підвищення хоч і вигідне, але дуже ризикована справа.

"Якщо постачальники підвищують ціни, то торгові мережі виграють, тому що отримують свій відсоток з цього. Але в той же час ризикувати через якийсь гречки навряд чи хтось захоче – все ще пам'ятають кримінальні справи, які відкривав Антимонопольний комітет України в 2015 році через необґрунтоване зростання цін на гречку. А це суттєві штрафи – до 10% від суми річного обороту, що загрожує серйозними наслідками для бізнесу. Оскільки в договорі написано, що вони не мають права без обґрунтування різко підвищувати ціни, нарватися на штраф цілком реально ", – г ОВОР Дорошенко.

За його словами, зараз після зміни уряду глава АМУ теж може позбутися посади, а тому, на думку Дорошенка, кримінальні справи – це реальність.

Відомі мережі не ризикують підвищувати ціни Прес-служба Fozzy Group

"І іноді торгові мережі можуть виграти за рахунок збереження старих цін", – підкреслив Дорошенко.

У той же час стрибок цін на лимони та інші продукти, споживання яких в період ГРВІ збільшується, це реальність.

"У зв'язку з попитом, зокрема, в Європі, де з-за вірусу стали більше споживати лимони, в Україні їх стало надходити менше. І тимчасово, я думаю, збільшилися ціни", – говорить Дорошенко.

Ціни на продукти впадуть, коли почнуться нові поставки EFFA

"Ціни впадуть, коли почнуться нові поставки", – говорить член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Є певний графік поставок продуктів в мережі. І якщо бабусі в паніці виберуть одну порцію товарів, у бізнесу, природно, виникне бажання підвищити ціну. Але до того моменту, як почнуться нові поставки. Потім ціна почне падати до колишнього рівня", – вважає Пендзин.

цитрусові подорожчають

супермаркет

Ціни на цитрусові будуть рости, і не тільки на лимони, вважає Олег Пендзин.

"Курс долара пішов угору, потягнув за собою лимони. Скоро підвищаться в ціні і інші цитрусові", – говорить експерт.

Пендзин також вважає, що попереду нас чекають черги в продуктові магазини, як в Європі.

"В Європі зараз одночасно в магазини запускають по 6 чоловік. Це ж чекає і нас. Але черги будуть не тому, що продуктів не вистачає, а тому, що вводять особливий режим епідеміологічних заходів", – говорить Пендзин.

Дефіциту продуктів немає

Остерігатися нестачі продуктів українцям не варто, – впевнені експерти.

"У нас всі ці роки були проблеми з продажами. Зараз ситуація розвивається помірно, проблем не буде", – говорить Дорошенко.

"Той же гречки в країні вистачає. Об'єктивно кажучи, ціна на неї зросла на 70%. Але це за три роки. Зараз вона тепер досягла свого піку. У нас є запаси гречки з Казахстану. Так, вона не зовсім така, як ми звикли , але є. і ціни на неї доступні. Паніка і підвищений попит на товари типу гречка-соль-туалетний папір істотно не вплинули на обсяги товарних запасів. Їх достатньо, щоб забезпечити всіх українців всім необхідним. У нас немає дефіциту продовольства – ні хліба, ні круп ", – говорить Пендзин.

На ринках все подорожчає

На продуктових ринках Києва ціни також підскочили, правда, поки несуттєво. Але продавці кажуть, що вже до кінця тижня овочі та фрукти можуть стати дорожче, коли надійдуть нові партії товарів.

Бессарабський ринок в Києві wikipedia

Адже більшість овочів, фруктів і інших продуктів на столичних ринках імпортного виробництва.

"Я отримую товари раз в кілька днів. І нинішній зліт курсу долара вже буде відчутний при закупівлях. Все подорожчає до 5 грн. А ви ж знаєте – як тільки курс долара підвищується, це відразу закладається в ціну, навіть якщо овочі вирощені під Києвом. адже вони купують насіння за валюту. Потім розмитнення ", - розповів нам власник торгових точок на ринку в Дніпровському районі Армен.

За даними Державної служби статистики України, цибулю і картоплю ми отримуємо з Європи. Одні з найбільших постачальників – Нідерланди, Німеччина, Польща. А найбільші постачальники овочів – Італія, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Польща, Бельгія та Молдова.

За оцінками експертів, частка ринків в роздрібній торгівлі України становить до 60%.

"У 2017 році ця цифра становила до 55%. Зараз більше, можливо, 60 на 40. І якщо торговельні мережі не захочуть зв'язуватися з Антимонопольним комітетом, то ринок реагуватиме так, як йому вигідно. Навіть підвищувати ціни на продукти, завезені до зростання курсу долара. Будуть закладати у вартість свої ризики ", – говорить Дорошенко.

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