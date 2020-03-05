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5 березня • оновлено в 13:04
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/ Суспільство

В Україні скасовуватимуть масові заходи через коронавірус

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В Україні через перший підтверджений випадок захворювання коронавірусом, будуть скасовувати масові заходи.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу в Нових Санжарах. Там 5 березня завершилася обсервация евакуйованих громадян з Китаю.

"Найближчим часом, на жаль, ми будемо вимушені запроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи. Будемо забороняти проведення конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідемічні заходи", – сказав він.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Заступник глави МОЗ нагадав, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тому все таки порадив за можливості уникати місць масово скупчення людей.

Крім цього, він додав, що нині в лабораторії досліджуються ще до 10 зразків, де за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірус.

"Але ми не будемо говорити про діагноз, поки не буде чіткого підтвердження з лабораторії", – підкреслив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Теги
вірус Міністерство охорони здоров'я
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Махно Володимир
Махно Володимир
значит сепары у нас в Одессе не соберутся 2 мая на куликовом :) ура! меньше их придется бить по башке!
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