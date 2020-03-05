В Україні скасовуватимуть масові заходи через коронавірус

В Україні через перший підтверджений випадок захворювання коронавірусом, будуть скасовувати масові заходи.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу в Нових Санжарах. Там 5 березня завершилася обсервация евакуйованих громадян з Китаю.
"Найближчим часом, на жаль, ми будемо вимушені запроваджувати обмежувальні протиепідемічні заходи. Будемо забороняти проведення конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи на обмежувальні протиепідемічні заходи", – сказав він.
Віктор Ляшко
Заступник глави МОЗ нагадав, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тому все таки порадив за можливості уникати місць масово скупчення людей.
Крім цього, він додав, що нині в лабораторії досліджуються ще до 10 зразків, де за клінічними симптомами може бути підозра на коронавірус.
"Але ми не будемо говорити про діагноз, поки не буде чіткого підтвердження з лабораторії", – підкреслив Ляшко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження новим коронавірусом – захворів чоловік з Чернівців, який разом з дружиною повернувся із поїздки в Італію.
Чоловік був госпіталізований, його стан оцінюється близько до середньоважкого. Дружина інфікованого залишилася вдома на самоізоляції. Поки жінка здорова, медики контролюють її стан в телефонному режимі.
Вірусолог Надія Жолобак розповіла, як максимально убезпечити себе від хвороби.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не виключив можливості поширення коронавірусу COVID-2019 на території країни.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".