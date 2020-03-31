В Україні станом на 31 березня зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19.
10 людей в Україні одужали, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі.
Коронавірус в Україні
rbc.ua
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Серед тих, хто одужали – пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей, уточнили в Центрі громадського здоров’я України.
Від початку року ЦГЗ отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.
Нагадаємо, на ранок вівторка, 31 березня, підтверджених випадків коронавірусу в Україні було 549.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" під Києвом 31 березня приземлився літак, який доставив із Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.
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