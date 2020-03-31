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31 березня • оновлено в 22:46
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В Україні – 645 випадків коронавірусу

29.3т
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В Україні станом на 31 березня зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19.

10 людей в Україні одужали, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

rbc.ua

За пів дня 97 нових випадків і 4 смерті: в Україні кількість інфікованих коронавірусом досягла 645

facebook.com/phc.org.ua

Серед тих, хто одужали – пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей, уточнили в Центрі громадського здоров’я України.

Від початку року ЦГЗ отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, на ранок вівторка, 31 березня, підтверджених випадків коронавірусу в Україні було 549.

За пів дня 97 нових випадків і 4 смерті: в Україні кількість інфікованих коронавірусом досягла 645

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Бориспіль" під Києвом 31 березня приземлився літак, який доставив із Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
хвороба інфекція вірус Міністерство охорони здоров'я
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