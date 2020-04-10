Головна Новини
10 квітня • оновлено в 22:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні 334 медика заразилися COVID-19

Читати матеріал російською

В Україні коронавірус COVID-19 діагностували у 334 медиків.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов.

"Дійсно, у нас з 2 тисяч 203 захворювань сьогодні 334 медичних працівників. Ми щодня займаємося тим, щоб максимально забезпечувати засобами індивідуального захисту. Щодня прилітають літаки з десятками, сотнями тисяч респіраторів і костюмами біозахисту, окулярами – все це відразу поставляється в лікарні", – сказав очільник МОЗ.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Відзначимо, що раніше в Рівненській області COVID-19 заразилися сім чоловік, серед них медики, у яких не було симптомів хвороби.

Нагадаємо, станом на ранок п'ятниці, 10 квітня, в Україні офіційно підтвердили 2203 випадки COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус з новою силою вдарив по світу – всього заразилися вже більше 1,6 млн чоловік.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
5
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Витёк Шендурович
Витёк Шендурович
Как ни жаль людей, но это псдц. Проcpали всё клятое советское и остались ни с чем. Ну главное что памятник Ленину и Ворошилову их ничем не заразят! ДБЛБЛ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
всё ждут из-за границы, я куею от етой цеевропы...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Хорошая новость!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Kobyakov Sergey, добрановына(перевод для 4ю6атых)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2203.

    Вилікувалися: 61. Померли: 69.

  • У світі захворіли більше 1,6 мільйона осіб, загинули – більше 100 тисяч.

  • Медики виявили несподіваний симптом коронавірусу: на вигляд – звичайне почервоніння.

  • Кличко пообіцяв, що в Києві не будуть вводити комендантську годину.

  • СБУ відкрила кримінальне провадження проти влади Миколаївщини, де ще не зафіксовано жодного випадку коронавирусу.

  • За прогнозом МВС України, Європа і світ будуть закриті для туризму ще рік.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги