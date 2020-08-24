В Україні 24 серпня набуло чинності нове карантинне зонування

В Україні з понеділка, 24 серпня, почало діяти нове карантинне зонування регіонів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 20 серпня.

Відповідно до нього, в червону "зону" зокрема внесені міста Коломия, Самбір, Чернівці, Біляївка, Дубно, Острог та ряд районів.

Рішення про зонування встановлено на 14 днів, після чого воно буде переглянуто.

У "червону" зону потрапили:

місто Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

місто Самбір Львівської області;

місто Біляївка Одеської області;

міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

В "помаранчеву":

місто Харків, Богодухівський та Первомайський райони Харківської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець і Червоноград, Бродівський, Жовківський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Самбірський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

міста Ужгород та Чоп, Міжгірський, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин і Калуш, Богородчанський, Калучшній, Коломийський і Надвірнянський райони Івано-Франківської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський і Тернопільський райони Тернопільської області;

Києво-Святошинський район Київської області;

місто Володимир-Волинський, Луцький, Любешівський та Маневицький райони Волинської області;

місто Ізмаїл, Болградський, Миколаївський, Овідіопольський і Саратський райони Одеської області;

місто Вараш, Гощанський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Острозький райони Рівненської області;

місто Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області.

В "жовту":

Київ;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав і Фастів, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Макарівський та Фастівський райони Київської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Подольск, Теплодар і Південний, Ананьївський, Арцизський, Березовський, Біляївський, Іванівський, Лиманський, Подільський і Савранський райони Одеської області;

місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Корецький, Млинівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

місто Суми, Кролевецький, Недригайлівський, Охтирський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

міста Луцьк та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Ратнівський і Старовижівський райони Волинської області;

міста Житомир, Коростень і Новоград-Волинський, Андрушівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький, Попільнянський, Пулинського, Романовський, Черняховський і Чудновський райони Житомирської області;

міста Хмельницький, Нетішин, Славута, Білогірський, Волочиськ, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Славутський і Старосинявський райони Хмельницької області;

міста Мукачево та Хуст, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

місто Яремче, Верховинський, Галицький, Долинський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський і Чортківський райони Тернопільської області;

Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Зміївський, Золочівський, Краснокутський, Куп'янський, Нововодолазький, Харківський і Чугуївський райони Харківської області.

Які правила діють в кожній зоні

"Зелена зона" передбачає:

перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

роботу кінотеатрів із заповненням на 50%;

перевезення пасажирів за наявності сидячих місць.

В регіонах "жовтої зони" (+ обмеження "зеленої зони") заборонено:

відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

В регіонах "помаранчевої зони" (+ обмеження "жовтої") заборонено:

діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

прийом нових змін у дитячі табори;

діють обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 осіб.

В регіонах "червоної зони" (+ обмеження "помаранчевої") забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування навчальних закладів;

діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що Україна поділили на "кольорові" карантинні зони для того, щоб спустити рівень небезпеки до адміністративно-територіальної одиниці.

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