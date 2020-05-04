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4 травня • оновлено в 23:04
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У регіонах України карантин продовжать навіть після його зняття в країні: названі умови

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У тих регіонах України, де найгірша ситуація з коронавірусом COVID-19, карантин буде продовжено навіть тоді, коли його знімуть по всій країні.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

"Якщо в якомусь регіоні або місті трапиться спалах, то саме там вводитимуться локальні обмеження", – зазначив він.

За словами прем’єра, зараз комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській областях та місті Києві зокрема мають детально вивчити епідеміологічну ситуацію та після 11 травня ухвалювати відповідні рішення, окремо керуючись даними, які будуть на той момент.

"Важливо, що тут буде високий ступінь відповідальності місцевої влади, адже саме від її рішень залежатиме, чи посилювати обмеження в окремих містах, селах, районах чи областях. Це й буде, власне, адаптивний карантин", – підкреслив Шмигаль.

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Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Теги
вірус карантин Кабінет Міністрів України
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