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1 листопада • оновлено в 00:36
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Олексій Давиденко
Олексій Давиденко
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В Раді треба думати не тільки членом, але ще і головою

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Шановний Богдане Яременко!

Вчора зранку.

Коли ви на публікацію скандальних фото відповіли про спецоперацію проти вас - що ви це знали і підігрівали. Я написав гнівний пост, де чітко сказав, що ви підставляєте колег, президента і владу.

Вчора вдень.

Коли ви прибрали свій перший безглуздий пост про провокацію і написали пост-вибачення - я особисто поставив Вам лайк. Не смайл – а саме лайк. Як чоловік чоловіку. За мужність, за слова вибачення, за не простий крок.

Богдан Яременко

Богдан Яременко

nv.ua

Вчора вночі.

Журналісти виклали пранк де стало зрозумілим, що той другий пост ви написали не своєю головою – а під тиском і заради збереження.

Ой бля, подумав я.

І подумки побажав вам мужньості на ранок.

Зранку

Я чекав на ваш пост визнання провини і добровільного складання мандату. Але замість того ви написали, як ні в чому не бувало, про міжнародну політику.

Не допоможе, подумав я.

Чергова погана спроба.

Вдень.

Я чекав на вашу реакцію і дочекався. Ви пообіцяли від 3 до 7 років журналістам. Вирішили йти в наступ.

Самогубство в ефірі, подумав я.

Піздець у кубі який навіть важко собі уявити.

Ввечері.

Журналісти виклали як ви вже два місяці в залі Парламенту тільки те і робите що влаштовуєте блядкі.

Вибачте.

Але це контрольний в голову.

І знаєте - вас не шкода.

Всі ці дві доби ви вели себе з усіма як гівно.

Ніхто б вам слова не сказав, якби ви домовлялися про єблю в неробочий час.

Всі ми не без гріха.

А будучи головою комітету, сидячи в залі ВР треба думати не тільки членом, але ще іноді і головою. А судячи з хронік ваших двох місяців перебування в ВР – на роботу часу у вас було не багато.

Я звичайно не Рябошапка але я теж #Япрезидент і кажу вам:

– Ідіть геть і не ганьбіть більше колег.

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Автор
Олексій Давиденко Олексій Давиденко
Особа
Богдан Яременко
Тег
Верховна Рада України
Джерело
Джерело: ФБ Олексія Давиденка
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Magogan Paul
Magogan Paul
Ты евнух или кто? Нет, наверное просто ничтожный, чмошный ханжа, от которого даже бл...ди шарахаются. Может, приспичило человеку. А как насчёт конфиденциальности переписки? Каждая чмошная тварь сует свой поганый нос в твои личные дела и учит тебя морали, разве это нормально? Мало ли что он написал в СВОЕМ СОБСТВЕННОМ телефоне. Это его личный телефон, а не твой. Пусть даже на рабочем месте. У вас мошенники орудуют в кабинетах, и грабят людей тоже на рабочем месте. Он что, совершил должностное преступление? И это только за переписку. А что было бы, если бы возник РЕАЛЬНЫЙ, а не воображаемый исходя из переписки секс-скандал, тогда у многих журналюг полопались бы пердаки.
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