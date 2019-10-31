Шановний Богдане Яременко!

Вчора зранку.

Коли ви на публікацію скандальних фото відповіли про спецоперацію проти вас - що ви це знали і підігрівали. Я написав гнівний пост, де чітко сказав, що ви підставляєте колег, президента і владу.

Вчора вдень.

Коли ви прибрали свій перший безглуздий пост про провокацію і написали пост-вибачення - я особисто поставив Вам лайк. Не смайл – а саме лайк. Як чоловік чоловіку. За мужність, за слова вибачення, за не простий крок.

Богдан Яременко nv.ua

Вчора вночі.

Журналісти виклали пранк де стало зрозумілим, що той другий пост ви написали не своєю головою – а під тиском і заради збереження.

Ой бля, подумав я.

І подумки побажав вам мужньості на ранок.

Зранку

Я чекав на ваш пост визнання провини і добровільного складання мандату. Але замість того ви написали, як ні в чому не бувало, про міжнародну політику.

Не допоможе, подумав я.

Чергова погана спроба.

Вдень.

Я чекав на вашу реакцію і дочекався. Ви пообіцяли від 3 до 7 років журналістам. Вирішили йти в наступ.

Самогубство в ефірі, подумав я.

Піздець у кубі який навіть важко собі уявити.

Ввечері.

Журналісти виклали як ви вже два місяці в залі Парламенту тільки те і робите що влаштовуєте блядкі.

Вибачте.

Але це контрольний в голову.

І знаєте - вас не шкода.

Всі ці дві доби ви вели себе з усіма як гівно.

Ніхто б вам слова не сказав, якби ви домовлялися про єблю в неробочий час.

Всі ми не без гріха.

А будучи головою комітету, сидячи в залі ВР треба думати не тільки членом, але ще іноді і головою. А судячи з хронік ваших двох місяців перебування в ВР – на роботу часу у вас було не багато.

Я звичайно не Рябошапка але я теж #Япрезидент і кажу вам:

– Ідіть геть і не ганьбіть більше колег.

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