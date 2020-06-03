На території тимчасово окупованої Донецької області розклеїли агітаційні листівки з проукраїнськими гаслами.

Вони з'явилися після таємних зібрань місцевих жителів, на яких були створені так звані опозиційні сили під назвою "Комітет визволення Донбасу", повідомляє "Спецкор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На невеликих листівках російською патріоти роздрукували такі тези: "Україна – повернися", "Не забудемо, не пробачимо! Низький рівень медицини і знищення вугільної промисловості", "Російський окупант, якщо не здатен прогодувати людей – геть з України" і "Донбас шостий рік не Росія, пора повертатися додому!".

В окупованому Донецьку розвісили проукраїнські листівки Скріншот з відео

В окупованому Донецьку розвісили проукраїнські листівки Скріншот з відео

В окупованому Донецьку розвісили проукраїнські листівки Скріншот з відео

Провисіли листівки по місту тільки до кінця доби. Відзначається, що окупанти зірвали їх і поблизу влаштували засідки, щоб вирахувати українських активістів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що зарплати в "ДНР" порівняли з українськими. Стало відомо, на скільки змушені жити люди.

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