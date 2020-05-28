Головна Новини
28 травня • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

В Одесі жінка розбила Tesla, влетівши в клумбу: фото безглуздого ДТП

1.6т
Читати матеріал російською

В Одесі жінок-водій автомобіля Tesla не впоралася з керуванням і врізалася в клумбу.

Як пише Odessa.online з посиланням на прес-службу Київського райсуду Одеси, жінка, будучи в стані алкогольного сп'яніння, не дотрималася безпечної швидкості, не впоралася з керуванням і потрапила в ДТП на вулиці Довгій (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

П'яна одеситка за кермом Tesla влаштувала ДТП

П'яна одеситка за кермом Tesla влаштувала ДТП

Tesla влетіла в клумбу, пошкодивши також кут будівлі.

Суд на рік позбавив одеситку права керувати транспортними засобами, а також оштрафував на 10 200 грн.

При цьому ні на одне судове засідання жінка не прийшла.

В Одесі жінка розбила Tesla, влетівши в клумбу: фото безглуздого ДТП

Telegram/Одеса INFO

Як писав OBOZREVATEL, у Харкові хлопець влаштував ДТП на елітному жовтому Porsche.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Одеса
Теги
Tesla ДТП ДТП в Одесі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Одеса Події

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 382.

    Вилікувалися: 8439. Померли: 669.

  • У світі захворіли понад 5,7 млн осіб, загинули – більше 354 тисяч.

  • Львівська область побила власний рекорд з виявлення нових випадків коронавірусу.

  • Вчені знайшли новий спосіб передбачати поширення коронавірусу.

  • Ляшко назвав дату, коли в Україні очікується нульова статистика з COVID-19.

Новини

Топпублікації

Топблоги