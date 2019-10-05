В Одесі згвалтували вихованку дитячого центру: підозрюють відомого громадського працівника

Поліція Одеси повідомила про згвалтування вихованки центру соціально-психологічної реабілітації дітей в Одесі.

Про це повідомляють "Факти". Видання уточнює, що володіє інформацією про особу підозрюваного, але не публікує її в інтересах етики.

"Поліція розслідує інформацію про зґвалтування неповнолітньої. Про статевий злочин щодо неї повідомила сама 17-річна вихованка одеського дитячого закладу. Напередодні дівчинка з двома своїми подругами втекла з центру. За попередньою інформацією, вночі на вулиці їх знайшли представники громадськості. Замість того щоб привезти дівчат в поліцію або повернути в виховний заклад, їх до ранку залишили вдома у одного з чоловіків. Той, за словами заявниці, проти волі вступив з нею в статевий контакт", – йдеться в повідомленні полиції.

В даний момент співробітники поліції встановлюють обставини події. При цьому дівчину вже оглянули лікарі, їх висновок поліцейським буде надано пізніше.

Видання зазначає, що в числі підозрюваних виявився відомий громадський працівник. У минулому чоловік сам був вихованцем дитячого будинку сімейного типу. При цьому підозрюваний впевнений в тому, що його просто підставили.

"Це провокація і помста за мою боротьбу з адміністрацією даного дитячого центру. Тим більше що в будинку я не ночував і це повинно бути зафіксовано на камерах відеоспостереження", - заявив громадський працівник.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що про справу екс-в'язня, який за згвалтування дівчинки в Дніпрі отримає її 7 років в'язниці.

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