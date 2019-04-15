В Одесі засікли літак Каддафі: фото розкішного лайнера

В Одесі проходить ремонт літак, на якому пересувався лівійський диктатор Муаммар Каддафі.

Повітряне судно Ан-74ТК-300Д ось уже кілька місяців перебуває в міжнародному аеропорту "Одеса", передає "Думська". Літак убитого диктатора належить Державі Лівія, і зараз проходить поточний ремонт в приватних авіаремонтних майстерень, розташованих на території повітряної гавані.

Відомо, що всього побудовано три літаки Ан-74ТК-300Д, і всі вони використовувалися для перельотів перших осіб. Перший такий (реєстраційний номер UR-AWB) випустило в 2003 році Харківське державне авіаційне виробниче підприємство для українського президентського авіазагону.

Другий (5A-CAA) був переданий уряду Лівії, яка тоді ще називалася Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією. Третій борт (RDPL-34020) поставили в Лаос, де він розбився 17 травня 2014 року. Таким чином, зараз залишилося всього два таких літака (UR-AWB і 5A-CAA). Ще три машини перебувають на харківському заводі в законсервованому стані.

Усередині салону літака Каддафі всюди розкіш: шикарні шкіряні крісла інкрустація, елементи з цінних порід деревини і дворівневе освітлення стелі, що дозволяє створювати ефект нічного зоряного неба.

За весь час експлуатації літак змінив кілька ліврей (забарвлень) і обслуговувався на харківському заводі. Зараз ХДАВП переживає складний час, тому лівієць опинився на ремонті в Одесі.

Літак Ан-74ТК-300Д

Літак Ан-74ТК-300Д

Літак Ан-74ТК-300Д

Літак Ан-74ТК-300Д

Літак Ан-74ТК-300Д

Літак Ан-74ТК-300Д

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