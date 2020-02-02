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2 лютого • оновлено в 12:47
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В Одесі відгуляли випуск звільнені з полону моряки: зворушливе відео

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В Одесі відбувся урочистий випуск молодих офіцерів Військово-морських сил України. Серед них отримали лейтенантські погони, дипломи та кортики й двоє звільнених із російського полону моряків – Владислав Костишин і Богдан Головаш.

Як йдеться у сюжеті ТСН, цей випуск особливий, адже він став першим винятково одеським (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що майбутні лейтенанти розпочали навчання тут ще у 2014 році, коли навчальний заклад через окупацію змушений був перебазуватися із Криму. Із 46 офіцерів 19 встигли послужити за контрактом, п’ятеро мають досвід війни на Донбасі.

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Під час вручення дипломів у виші започаткували нову, одеську традицію – погони та кортики синам одягали батьки.

Варто підкреслити, що до цього випуску тільки торік у вересні приєдналися двоє офіцерів, які не змогли закінчити навчання зі своїм курсом, адже дев’ять місяців провели у кремлівському полоні після захоплення Росією кораблів ВМС у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

"Кожен, хто вступає на службу в Збройні сили України, знає, на що йде, ну і так, деякий досвід ми отримали, і повинні сприймати таким, яким він є", – зізнався випускник Владислав Костишин.

Владислав Костишин

Владислав Костишин

ТСН

Богдан Головаш

Богдан Головаш

ТСН

"Ми ще у 2014 році пережили кримські події, коли співали гімн. Тоді визначився весь наш курс, що потрібно служити Україні", – зі свого боку додав Богдан Головаш.

За його словами, вже з 2 лютого всі вони заступають на бойове чергування. Богдан зокрема займатиметься ремонтом, а опісля і ходовими випробуваннями обстріляного росіянами бронекатера "Бердянськ", на якому вже закінчили працювати експерти.

В Одесі випустилися 45 військових моряків

В Одесі випустилися 45 військових моряків

suspilne.media

В Одесі випустилися 45 військових моряків

В Одесі випустилися 45 військових моряків

suspilne.media

В Одесі випустилися 45 військових моряків

В Одесі випустилися 45 військових моряків

Facebook/ВМС ЗС України

В Одесі випустилися 45 військових моряків

В Одесі випустилися 45 військових моряків

Facebook/ВМС ЗС України

В Одесі випустилися 45 військових моряків

В Одесі випустилися 45 військових моряків

Facebook/ВМС ЗС України

В Одесі випустилися 45 військових моряків

В Одесі випустилися 45 військових моряків

suspilne.media

В Одесі випустилися 45 військових моряків

В Одесі випустилися 45 військових моряків

suspilne.media

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Новоиспеченных макряков обучили кричать "Ахрэсии не проявляю" и "Требую допомоги" .
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