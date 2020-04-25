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25 квітня • оновлено в 08:21
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В Одесі стався землетрус

12.7т
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У ніч на суботу, 25 квітня, близько 01:00 в Одеській області стався землетрус.

Як пише "Думська", сейсмологи повідомляють про три поштовхи магнітудою 4,72, 4,9 і 5,3 балів, епіцентр яких знаходився в так званій зоні Вранча (Румунія).

Ілюстрація

Ілюстрація

Найсильніше коливання грунту відчувалися на півдні області, в Буджаку. В Одесі їх відчули в основному жителі багатоповерхівок, так як поштовхи відчувалися слабо.

Епіцентр землетрусу

Епіцентр землетрусу

Скрін Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почастішали землетруси, крім цього, підземні поштовхи стали набагато сильнішими. Так, 8 березня в Одеській області відчули землетрус, епіцентр якого розташовувався на території Румунії.

При цьому подібне жителі Одещини відчули і 31 січня близько 3:30. Тоді місто трясло близько 15 секунд. Підземні поштовхи були середньої сили.

Тоді як ще раніше, в ніч на 4 грудня 2019 року, землетрус магнітудою 2 за шкалою Ріхтера стався у Львівській області. Зокрема, коливання землі зафіксували біля села Станіславчик Бродівського району, що між містами Радехів і Броди.

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Тема
Землетрус в Україні
Місце
Україна Одеса
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