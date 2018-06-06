В Одесі померла відомий волонтер

В Одесі 6 червня померла волонтер Інна Осмачко, яка допомагала українським військовим унікальними маскувальними костюмами, що прославило її в мережі.

За даними видання 048, жінка померла від важкого онкологічного захворювання близько 5 години ранку.

Волонтер і громадська активістка Наталя Кручинина розповіла, що Осмачко з перших днів агресії Російської Федерації в Україні зайнялася допомогою солдатам. Одночасно, жінка боролася зі своєю недугою.

Інна Осмачко

Вона плела для військових костюми-потвори і маскувальні мережі та в'язала шкарпетки, які стали в нагоді українцям на поле бою. Крім того, Осмачко допомагала в зборі коштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом українські волонтери часто помирають з різних причин. Так, в лютому загинув у ДТП Леонід Краснопільський, який був переселенцем з Донецька. 6 квітня, після важкої хвороби помер одеський волонтер АТО Віктор Погодін. Десять днів по тому помер волонтер і учасник АТО Віталій Макогон.