В Одесі чоловік заплатив 25 тис грн за два дні лікування від коронавірусу COVID-19, незважаючи на обіцянки влади про безкоштовне надання медичного обслуговування.

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Про це в Facebook розповів сам одесит Шахін Асадов, поділившись історією свого зараження.

Він повідомив, що повернувся з Берліна до Києва 16 березня, купивши останній квиток на літак, після заклику президента України Володимира Зеленського до українців повернутися додому.

Шахін Асадов Facebook Шахіна Асадова

Вже на наступний день у нього піднялася температура 38,5. Він викликав "швидку", яка госпіталізувала його в інфекційну лікарню №3, але коли тест на коронавірус дав негативний результат, їх із дружиною відпустили додому.

27 березня Асадов знову опинився в медустанові і пройшов тест на COVID-19 повторно. Він виявився позитивним. Зараз пацієнт перебуває в палаті в ізоляторі.

"Лікарі прописали препарати, які коштують нереально великих грошей і я навіть не знаю, чого очікувати далі", – повідомив одесит.

Як пізніше з'ясували журналісти "Радіо Свобода", Асадов у перші два дні перебування в лікарні витратив на лікування 25 тисяч гривень, зокрема, 17 тисяч гривень коштує препарат-імуномодулятор "Біовен". Крім цього, гроші з пацієнта взяли навіть за халати для медпрацівників та за інші ліки.

"Це не я особисто ходив їх купувати. Мені просто написали це на папері і все. І я зараз думаю, а що буде з тими, у кого немає цих грошей?" – зазначив одесит.

У лікарні поки ніяк не прокоментували цю ситуацію, але за даними видання, в лікарнях Одеси дійсно існує проблема з браком засобів захисту.

Нагадаємо, в кінці лютого колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пообіцяла, що всіх хворих на коронавірус українців лікуватимуть безкоштовно. Вона запевняла, що необхідні ліки в країні є і їх запаси постійно будуть поповнюватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше люди, які пережили коронавірус, описали перші симптоми. Як виявилося, вони у всіх різні, але у всіх хвороба починається як респіраторне захворювання.

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