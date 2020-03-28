Головна Новини
28 березня • оновлено в 20:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Одесі пацієнт заплатив 25 тис. грн за лікування від коронавірусу

8.9т
Читати матеріал російською

В Одесі чоловік заплатив 25 тис грн за два дні лікування від коронавірусу COVID-19, незважаючи на обіцянки влади про безкоштовне надання медичного обслуговування.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в Facebook розповів сам одесит Шахін Асадов, поділившись історією свого зараження.

Він повідомив, що повернувся з Берліна до Києва 16 березня, купивши останній квиток на літак, після заклику президента України Володимира Зеленського до українців повернутися додому.

Шахін Асадов

Шахін Асадов

Facebook Шахіна Асадова

Вже на наступний день у нього піднялася температура 38,5. Він викликав "швидку", яка госпіталізувала його в інфекційну лікарню №3, але коли тест на коронавірус дав негативний результат, їх із дружиною відпустили додому.

27 березня Асадов знову опинився в медустанові і пройшов тест на COVID-19 повторно. Він виявився позитивним. Зараз пацієнт перебуває в палаті в ізоляторі.

"Лікарі прописали препарати, які коштують нереально великих грошей і я навіть не знаю, чого очікувати далі", – повідомив одесит.

Як пізніше з'ясували журналісти "Радіо Свобода", Асадов у перші два дні перебування в лікарні витратив на лікування 25 тисяч гривень, зокрема, 17 тисяч гривень коштує препарат-імуномодулятор "Біовен". Крім цього, гроші з пацієнта взяли навіть за халати для медпрацівників та за інші ліки.

"Це не я особисто ходив їх купувати. Мені просто написали це на папері і все. І я зараз думаю, а що буде з тими, у кого немає цих грошей?" – зазначив одесит.

У лікарні поки ніяк не прокоментували цю ситуацію, але за даними видання, в лікарнях Одеси дійсно існує проблема з браком засобів захисту.

Нагадаємо, в кінці лютого колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пообіцяла, що всіх хворих на коронавірус українців лікуватимуть безкоштовно. Вона запевняла, що необхідні ліки в країні є і їх запаси постійно будуть поповнюватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше люди, які пережили коронавірус, описали перші симптоми. Як виявилося, вони у всіх різні, але у всіх хвороба починається як респіраторне захворювання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
35
3
Смішно
4
Цікаво
37
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клим Чугункин
Клим Чугункин
Украинзге мир.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги