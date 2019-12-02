"Стандартный" депутат зарабатывает ( по их словам):

- 30 тысяч с копейками зарплата ;

- 30 тысяч с копейками депутатские (это я не поняла. Бонусы?) ;

- на помощников, их может быть несколько, и даже больше десятка (тут я понимаю, что пристроить в качестве помощника можно и совершенно левых людей, или свою родню);

- компенсация расходов на жилье ( шикарная статья расходов, уже придумали жить у тещи и получать за это компенсацию из бюджета);

- командировочные и прочая дребедень...

Это минимум, и даже если ты не из тех, кому доплачивают в конвертах - получается около сотни и больше. Помните сброд, который понабирали в "новые" депутаты? Сотня за то, что нажимаешь кнопку по сигналу Разумкова - хорошие деньги.

Теперь у меня пазл не складывается. Военный хирург получает меньше, но спасает жизни. Контрактник получает меньше, но рискует быть убитым. Хороший менеджер может получать меньше, но результат и продуктивность будут выше. Так в чем заключается "сложность" работы депутата-клавиши, чтобы нас еще шантажировали "добавьте денег, чтобы не брали взятки"? Не ошалели, не?

Компетентность стоит дорого, особенно в связке с патриотизмом. Но если полная Рада людей, не имеющих ни того, ни другого - то все эти деньги страна пускает на ветер. Продать и предать - сегодня это стоит вот столько.

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