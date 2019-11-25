В "Л/ДНР" показали, що думають про перемогу дідів у Другій світовій: фото

Терористи "Л/ДНР" відзначилися черговою витівкою із нанесенням символіки "русского міра" на різноманітні речі.

Цього разу вони "замахнулися" на перемогу дідів у Другій світовій війні й розмістили символічне зображення на щітці для чищення унітазів. Відповідне фото у своєму Telegram-каналі опублікував Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

Характерно, що на туалетному йоржику видніються комуністична червона зірка і "георгіївська стрічка". Водночас під зображенням написано: "Я пам'ятаю! Я пишаюся!".

Терористи "Л/ДНР" відзначилися черговою витівкою із символікою "русского міра" Telegram/Анатолій Штефан "Штірліц"

"Бравісімо. Навіть і додати нічого, просто", – прокоментував він цинічний вчинок окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолій Штефан поділився курйозним фото з окупованого Росією українського Криму.

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