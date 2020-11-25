Період дощів – час коли в Криму випадають опади – ніяк не зобразився на заповненості місцевих водосховищ. Це говорить про те, що господарська діяльність окупаційної влади глибоко зачепила кримську екологію і тепер шкода від цього на багато більш руйнівною, ніж нам здавалось на перший погляд.

Рівень ґрунтових вод в Криму і тих невеликих водойм, які давали воду, непоправно зруйнований. В нещодавній резолюції Генасамблеї ООН, яка була прийнята минулого тижня по Криму, один із пункті звучить "екологічна шкода, нанесена окупантами". Там йде мова в тому числі і про водні ресурси півострова. Відповідальність покладається на Російську Федерацію. Хоча кримські окупанти сподівалися, що зможуть легалізувати цю окупацію. Колишня прокурорка Наталя Поклонська писала листа до ООН з намаганням поскаржитися на Україну – не вийшло. Відповідь ООН однозначна: "відповідальність несе Російська Федерація".

Але для нас, громадян країни-суверена, всі ці перемоги не мають заспокоювати. Ситуація в Криму дійсно погана. Росіяни, намагаючись знайти водні ресурси для своєї промисловості і військових баз, почали видобувати запаси артезіанських вод, які досі були недоторкані. Це призвело до засолення ґрунтів і пониженню рівня ґрунтових вод. Тепер ми бачимо, що ці річки і струмки, які були в Криму, просто пересохли.

Місцеві кажуть, що така ситуація їх лякає, вони почали протестувати і засуджують окупаційну владу. Проблеми з водою тепер стосуються кожного. Бо пересохли навіть ті озера і річки, які в будь-який період року давали воду. Їх просто нема. В тій же Ялті завжди були проблеми з водою, які вирішила саме Україна. І тепер кримчани порівнюють, як було за часів України і як є зараз. Вони ж добре знають, що вода йде на потреби військових баз і Чорноморського Флоту, а не на їхні.

Україна має не просто домагатися визнання світом водної проблеми в Криму, засудження окупантів і підвищення санкцій та міжнародного тиску. Найголовніше, що Крим просто потребує широкої місії ОБСЄ і ООН, яка би вивчила шкоду, нанесену регіону. Це не тільки вода, це повітря, вирублення лісів, побудова траси Таврида.

Є ще один аспект. Росіяни у своєму бажанні побудувати в Криму непотопляємий авіаносець, завезли величезну кількість військових, збудували велику кількість військови баз, які не є екологічно чистими. Часто там є хімічна зброя, яка отруює навколишнє середовище і впливає на здоров'я людей. Кількість ракових захворювань в Криму – катастрофічна. Це вже відмічають і самі росіяни.

Україна має розробляти механізми тиску на Російську Федерацію і не лише в плані деокупації, а й в тому, щоб проблематику Криму почали вивчати в тому числі і міжнародні організації.

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