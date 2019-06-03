В Ізраїлі помер останній учасник повстання в таборі смерті Собібор

Останній учасник повстання в нацистському концтаборі Собібор Семен Розенфельд помер в Ізраїлі у віці 96 років.
"Понад 250 тисяч євреїв були знищені в цьому німецькому таборі смерті, побудованому на польській землі. Ми пам'ятаємо всіх жертв і героїв повстання", - заявив прес-секретар МЗС Ізраїлю Еммануель Нахшона.
Як відомо, бунт в'язнів Собібора вважається єдиним успішним повстанням в нацистських концтаборах за роки Другої світової війни.
Семен Розенфельд
РІА Новини
Собібор - концтабір, організований нацистами поруч з українським селом Собібор (зараз - територія Польщі), на сучасній польсько-українському кордоні.
Собібор відомий повстанням в'язнів - німці вибирали з полонених євреїв хороших шевців, кравців, ювелірів, столярів для підсобних робіт. Але вони організували напад на адміністрацію концтабору і втечу з нього.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 січня в Києві помер останній з організаторів бунту в нацистському концтаборі Собібор Аркадій Вайспапір.
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