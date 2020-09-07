В Івано-Франківську заявили про відкриття шкіл і садочків, незважаючи на "червону" зону

Руслан Марцінків повідомив про відкриття шкіл в Івано-Франківську. Колаж

В Івано-Франківську, який перебуває в "червоній" зоні епідеміологічної небезпеки, з 14 вересня відкриють школи і дитячі садки.

Про це міський голова Руслан Марцінків повідомив у своєму зверненні на сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наступного понеділка, незважаючи на рішення Києва, наші діти підуть у дитячі сади і школи", – сказав він.

Марцінків наголосив, що рішення ухвалили на сесії міської ради.

Оперативно про стан справ || 7.09.2020 Опубліковано Русланом Марцінківом Неділя, 6 вересня 2020 р.

Раніше OBOZREVATEL писав, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків відмовився зупиняти громадський транспорт, незважаючи на те, що місто потрапило в "червону" зону карантину.

А під стінами Івано-Франківської облдержадміністрації сотні місцевих жителів вийшли на мітинг проти нових карантинних обмежень.

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