В Івано-Франківську за раз виявили 57 осіб з коронавірусом

В Івано-Франківську після експрес-тестування в лікарнях було виявлено 57 осіб з коронавірусом.

Як повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у відеозверненні в Facebook, медичні установи перевірили пацієнтів, які надійшли з пневмонією.

"154 людини знаходиться з пневмонією. Проведено 150 швидких тестів і виявлено 57 позитивних результатів. З них 37 в центральній міській клінічній лікарні та 20 випадків в міській клінічній лікарні №1", – розповів він.

"З них вже 43 передано на полімеразну-ланцюгову реакцію (ПЛР) у відповідну лабораторію", – додав мер.

Коронавірус вдарив по Прикарпаттю

Як писав OBOZREVATEL, станом на 30 березня кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 548 осіб. 13 з них померли. Найбільше випадків зараження зафіксовано в Києві, а також Київській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Черкаській та Вінницькій областях.

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