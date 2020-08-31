В Івано-Франківську повстали проти посилення карантину: "червону" зону оскаржать у суді. Фото

В Івано-Франківську повстали проти посилення карантину. Колаж

Під стінами Івано-Франківської облдержадміністрації 31 серпня сотні місцевих жителів вийшли на мітинг проти нових карантинних обмежень.

Вони проти внесення міста в "червону" зону, повідомляє "Типовий Франківськ" (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

Основна вимога містян – відкрити всі магазини, заклади харчування, школи й дитячі садки, а також запустити громадський транспорт у звичайному режимі.

Активісти кажуть, що посилення карантину залишить багатьох без роботи й відповідно без зарплати.

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook заявив, що міська рада має намір оскаржити і скасувати постанову Кабінету міністрів України, якою встановлено поділ країни на карантинні зони. За його словами, вона суперечить інтересам міста.

Він підкреслив, що позов подаватимуть, керуючись рішенням Конституційного суду України. Раніше він визнав, що встановлення Кабміном карантинних обмежень суперечить законам України, оскільки таке рішення повинна ухвалювати лише Верховна Рада.

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"Це дає підстави міській раді Івано-Франківська звернутися з позовом до суду і скасувати постанову Кабміну, якою оголошено "червону" зону. Зокрема, це буде позов до Київського окружного адміністративного суду", – заявив він.

Відзначимо, в "червону" зону потрапив Івано-Франківськ, Калуш і Коломия Івано-Франківської області, а також Городенківський, Косівський і Тисменицький райони.

Оперативно про стан справ | 31.09.20 Оперативно про стан справ | 31.09.20 Опубліковано Русланом Марцінківом Неділя, 30 серпня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків відмовився зупиняти громадський транспорт, незважаючи на те, що місто потрапило в "червону" зону карантину.

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