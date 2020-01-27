Головна Новини
27 січня • оновлено в 21:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Італійський телеканал назвав Україну "Малоросією": українців закликали відповісти пропаганді

1.5т
Читати матеріал російською

У популярній в Італії телевізійній програмі L'Eredità ("Спадок") Україну назвали "Малоросією".

Відповідний ефір 26 січня вийшов на каналі RAI. Українська журналістка Маріанна Сороневич на своїй сторінці у Facebook закликала відреагувати на скандал і повідомити про помилку в соцмережах телеканалу.

Учасник L'Eredità у фінальному турі гри повинен був відгадати, що об'єднує слова Росія, зірка, кондитерська, магазин, серенада.

Новини
Скандал с украинским гербом в Британии получил продолжение

Україну назвали Малоросією на телеканалі Італії

Україну назвали Малоросією на телеканалі Італії

Колаж

Усі вони, як потім пояснив ведучий Флавіо Лоренцо Інсіньє (Flavio Insinna), "маленькі". Є дві пісні під назвою "Маленька зірка", маленька випічка, маленькі магазини і "маленька Росія".

Ведучий "аргументував" останній варіант так: "Малоросія – друга назва України".

"Що може зробити кожен із нас у цій ситуації? Висловити незгоду українською сторінках в Італії недостатньо. Слід зайняти активну позицію свідомого громадянина", – написала Сороневич.

Епізод програми на YouTube-каналі RAI:

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Коментарі до відео

Коментарі до відео

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
російська пропаганда
Місце
Італія
Теги
Малороcія фотографии видео скандали
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
28
6
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Амбиции, оставшиеся по наследству сегодняшней Украине от СССР , не соответствуют ее возможностям)) Раньше Украину воспринимали как развитую страну и основного сотеллита России, которой никто указывать не смел, не говоря о навязывании своей политики. А сейчас это лишь главная поп-рошайка Европы, с которой можно делать всё что угодно)) Теперь все в мире убедились, что эти и нищ-еброды за "кусок пирога" и мать родную продадут
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иванова Елена
Иванова Елена
Mega Death, пока что за пару копеек ты тут корячишься!!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги