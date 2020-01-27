Італійський телеканал назвав Україну "Малоросією": українців закликали відповісти пропаганді

У популярній в Італії телевізійній програмі L'Eredità ("Спадок") Україну назвали "Малоросією".

Відповідний ефір 26 січня вийшов на каналі RAI. Українська журналістка Маріанна Сороневич на своїй сторінці у Facebook закликала відреагувати на скандал і повідомити про помилку в соцмережах телеканалу.

Учасник L'Eredità у фінальному турі гри повинен був відгадати, що об'єднує слова Росія, зірка, кондитерська, магазин, серенада.

Новини Скандал с украинским гербом в Британии получил продолжение

Україну назвали Малоросією на телеканалі Італії Колаж

Усі вони, як потім пояснив ведучий Флавіо Лоренцо Інсіньє (Flavio Insinna), "маленькі". Є дві пісні під назвою "Маленька зірка", маленька випічка, маленькі магазини і "маленька Росія".

Ведучий "аргументував" останній варіант так: "Малоросія – друга назва України".

"Що може зробити кожен із нас у цій ситуації? Висловити незгоду українською сторінках в Італії недостатньо. Слід зайняти активну позицію свідомого громадянина", – написала Сороневич.

Епізод програми на YouTube-каналі RAI:

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Коментарі до відео Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

У Британії національний герб України помістили в розділ знаків і символів праворадикальних груп.

У МЗС України відреагували на внесення українського герба в керівництво з протидії екстремізму у Великобританії й офіційно пояснили значення тризуба.

Пізніше в Британії виправдалися за образу тризуба України.

Посольство України у Великій Британії зажадало відповіді від Сполученого Королівства, коли ж український тризуб видалять із переліку екстремістської символіки. У результаті зображення було видалено.

Зазначимо, що фанати Росії бурхливо відреагували на новину. Деякі використовували скандал з українським національним гербом для дискредитації країни і пропагандистської мети.

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