Італійський телеканал назвав Україну "Малоросією": українців закликали відповісти пропаганді

У популярній в Італії телевізійній програмі L'Eredità ("Спадок") Україну назвали "Малоросією".
Відповідний ефір 26 січня вийшов на каналі RAI. Українська журналістка Маріанна Сороневич на своїй сторінці у Facebook закликала відреагувати на скандал і повідомити про помилку в соцмережах телеканалу.
Учасник L'Eredità у фінальному турі гри повинен був відгадати, що об'єднує слова Росія, зірка, кондитерська, магазин, серенада.
Україну назвали Малоросією на телеканалі Італії
Колаж
Усі вони, як потім пояснив ведучий Флавіо Лоренцо Інсіньє (Flavio Insinna), "маленькі". Є дві пісні під назвою "Маленька зірка", маленька випічка, маленькі магазини і "маленька Росія".
Ведучий "аргументував" останній варіант так: "Малоросія – друга назва України".
"Що може зробити кожен із нас у цій ситуації? Висловити незгоду українською сторінках в Італії недостатньо. Слід зайняти активну позицію свідомого громадянина", – написала Сороневич.
Епізод програми на YouTube-каналі RAI:
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Коментарі до відео
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Коментарі до відео
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:
У Британії національний герб України помістили в розділ знаків і символів праворадикальних груп.
У МЗС України відреагували на внесення українського герба в керівництво з протидії екстремізму у Великобританії й офіційно пояснили значення тризуба.
Пізніше в Британії виправдалися за образу тризуба України.
Посольство України у Великій Британії зажадало відповіді від Сполученого Королівства, коли ж український тризуб видалять із переліку екстремістської символіки. У результаті зображення було видалено.
Зазначимо, що фанати Росії бурхливо відреагували на новину. Деякі використовували скандал з українським національним гербом для дискредитації країни і пропагандистської мети.
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