"Це було жахливо!" Подробиці цинічного шкільного скандалу з дівчинкою із притулку у Кам'янському

У місті Кам'янському Дніпропетровської області трапився обурливий випадок. На святкуванні випускного у місцевій 19-й школі ученицю 4-Б класу, яка волею долі опинилася у притулку з живою матір'ю, не пустили до солодкого столу, бо за неї ніхто не здав гроші. Дівчинці просто довелося піти.

І це не єдиний подібний випадок в українських школах. Півроку тому в Харкові дитину змусили бути присутньою на "святкуванні закінчення першої чверті", при цьому залишивши без солодкого, оскільки батьки не здали гроші. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Перший випускний

"Дівчинка так готувалася, вдягла гарну сукню, у притулку їй накрутили волосся. І вона, красива, прийшла на свято", — так написала у свєму пості у Facebook бабуся дівчинки Катерина.

Лера Facebook Катерини Опанасенко

Того дня, 21 травня, Лера зібралася на свій перший випускний, на якому були заплановані урочисті заходи, конкурси, аніматори, фотосесія і, звісно, солодкий стіл для учнів 4-Б класу.

Але чудовий день обернувся для школярки важкою образою, коли після всіх урочистостей Леру просто попросили піти і не пустили на солодкий стіл, організований батьками. Пояснили це тим, що мама дівчинки не здавала гроші, а частування закуповувалося порційно для кожної дитини.

"Вона мені по телефону сказала, що на солодкий стіл її не запросили. У них була урочиста частина, були конкурси, аніматори, вона гуляла з однокласниками, але на солодкий стіл її не запросили", — розповіла OBOZREVATEL Катерина Панасенко.

Бабуся на заході не була присутня, а дівчинку забирала психолог реабілітаційного центру, в якому зараз перебуває Лера. Саме вона підходила до класної керівниці, яка і сказала, що солодкий стіл не розрахований на ще одну дитину.

"Психолог відвела мою онучку до притулку, я її по телефону заспокоювала, намагалася пом'якшити цей момент, приїхала до неї. Дитині, звичайно, було дуже прикро. Вона навіть купила букет для класної керівниці, а вона ось так сказала. Це було жахливо для дитини, особливо яка перебуває у притулку, у складних життєвих обставинах, яка пережила уже стільки неприємних моментів", — каже бабуся Лери.

Катерина стверджує, що про підготовку до заходу їй було нічого не відомо, ніхто зі школи або батьківського комітету їй не дзвонив: "Ні, нас не попереджали. Невже б я не знайшла гроші? Я постійно їм, Лері та її брату, купую солодощі, подарунки, і в притулку мало не кожен день. Я не знаю, яка там сума потрібна була, але це не було б питанням, я б її здала. Навіть директор притулку сказав, що вони б підключилися в цьому випадку".

Бабуся і онучка Facebook Катерини Опанасенко

У коментарях журналістам директор реабілітаційного центру також підтвердила, що про випускний дізналися лише за день до свята, коли вже не було можливості включиться в організацію.

За словами Катерини Панасенко, наступного дня до притулку прийшли директор школи і класний керівник із подарунком для Лери, але бабуся все одно дивується, як так можна було вчинити з маленькою дівчинкою. Більше того, їй ще й писала член батьківського комітету, мовляв, ніхто не збирається годувати дитину за власний кошт.

"Мені в особисті повідомлення написала Наталя з батьківського комітету, мовляв що ви хотіли? Мама на дитину забила, кинула її у притулку, у школі не з'являється. А між рядків читається, чому ми повинні за неї платити і годувати. В такому дусі", — розповіла вона.

Вже рік у притулку

Лера зі своїм молодшим братом Дімою потрапили в реабілітаційний центр вже вдруге. Річ у тім, що мама дітей вже кілька разів притягалася за статтею 166 ст. КК України, за злісне невиконання батьківських обов'язків. За слова Катерини, батька у дівчинки немає, а тато молодшого Діми сидить у в'язниці.

Зараз же триває судовий розгляд з питання позбавлення матері батьківських прав. Бабуся бореться за опікунство над дітьми вже, по суті, 10 років.

"Уже десятий рік борюся, ще Дімочки не було, другої дитини, але ці служби у справах дітей просто щось. Востаннє вони не з'явилися до суду, їхній юрист захворів, а замінити виявилося ніким. З суддею теж проблеми, з попередньою ми вже були на стадії розгляду доказів, а нам призначили нову", — розповідає Катерина.

Зараз же залишається ризик того, що судовий розгляд затягнеться, і скільки діти ще перебуватимуть у притулку — невідомо.

"Такого не було!"

Батьки однокласників Лери і класний керівник заперечують той факт, що дівчинці хтось не дозволив сісти за солодкий стіл. У коментарі OBOZREVATEL мама однієї з дівчаток Алеся розповіла, що дійсно, деяка частина солодощів була закуплена порційно, але також було багато спільних цукерок і соків.

"Нам не шкода, вистачить на всіх, ми потім навіть роздавали. Лера брала участь в усіх заходах, їй вручили грамоту, потім ми гуляли у фотозоні, де вчителька показала нам фільм, який вона зняла про ці 4 роки. Була фотосесія, потім було шоу з аніматорами, Лера в усьому брала участь, останнім було паперове шоу, після якого ми спустилися у клас", — розповіла вона.

Лера на святі Facebook Анна Зайченко

За її словами, на солодкому столі дівчинки вже не було, і ніхто не бачив, як вона пішла.

"Ніхто не казав їй іти. Боже збав, це навіть в голові не вкладається, це настільки образливо. Я сама працюю в дитячому садку, я б ніколи в житті такого не сказала дитині. Мені б хотілося подивитися в очі тій людині, яка могла сказати їй "іди". Такого не було", — заявляє Алеся.

Зі свого боку класний керівник дівчинки каже, що до неї дійсно підходила психолог і питала, чи може Лера бути присутньою на солодкому столі, на що Ірина Ковтуновська порекомендувала підійти до когось із батьківського комітету, бо не вона організовувала солодощі дітям. Але психолог забрала дівчинку, і вони пішли.

"Я не знаю, може у них якась особиста неприязнь до директора або класного керівника. Але свято організовували батьки, Ірина Дмитрівна брала участь із ними у конкурсах, гралася з ними, але за столом не сиділа навіть, і ми несли відповідальність за банкет", — каже Олеся.

Заперечують і той факт, що про свято рідні Лери нічого не знали. Хоча й Ірина Дмитрівна підтверджує, що не попередила директора притулку, але діти і батьки знали про підготовку. Теж саме каже і мама Лериної однокласниці. Більше того, у груповому листуванні батьків учнів писала і мама Лери — Ольга.

"Особисто я займалася випускними альбомами, я писала у загальний батьківський чат, і Лерина мама відгукнулася першою, вона питала, дивилася приклади фотографій, а коли настав час здавати гроші, вона почала казати, що "завтра", а потім взагалі зникла", — розповіла нам мама четвертокласниці.

Водночас і батьки, і директор школи згадують конфлікт, який трапився у День народження дівчинки. Тоді батьки купили на весь клас тістечок, аби привітати Леру. За словами Олесі, бабуся навіть написала директору заяву, мовляв, на яких підставах її годували солодощами, і нібито хотіли отруїти.

Директор Любов Сухракова у коментарях журналістам припустила, що це могло стати приводом не пускати дівчинку.

Зараз за даним фактом проводяться перевірки Кам'янським департаментом з гуманітарних питань. А Лерина бабуся сподівається, що після того, як суд дасть їй опіку над онукою, вона переведе її в іншу школу.

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