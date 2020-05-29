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29 травня • оновлено в 18:38
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В ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять найрезонансніші злочини останнього тижня в Україні

1.5т
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У п'ятницю, 29 травня, о 21:00 в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять найрезонансніші злочини, що трапилися в Україні протягом минулого тижня, а також чи зможе нова програма уряду змінити життя українців.

Трансляцію можна буде подивитися на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії шукатимуть відповіді на актуальні питання:

Кров та гроші: в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять найрезонансніші злочини останнього тижня в Україні

  • Чи будуть покарані поліцейські за злочин у Кагарлику?

  • Чому житомирський стрілок вбив сімох осіб?

  • Чи дійсно нова програма уряду змінить життя українців?

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України;

  • Ігор Петрашко, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України;

  • Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України;

  • Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;

  • Андрій Небитов, начальник Головного управління Національної поліції в Київській області;

  • Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";

  • Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - ЗА ЖИТТЯ";

  • Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарность";

  • Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС";

  • Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
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