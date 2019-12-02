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2 грудня • оновлено в 22:13
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/ Суспільство

В "ДНР" зробили цинічну заяву про українську мову

12.3т
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Ватажок терористів у так званій "ДНР" Денис Пушилін запропонував позбавити українську мову статусу державної на Донбасі.

Про це повідомили у пресслужбі "народної ради "ДНР". Так, Пушилін заявив про зміни до так званої "конституції" терористів.

"Глава ДНР Денис Пушилін пропонує внести зміни до статті 10 Конституції Донецької Народної Республіки, визначивши статус російської мови як єдиної державної у Республіці, – йдеться у повідомленні. – Ця необхідність обумовлена інтенсивним інтеграційним процесом ДНР із Російською Федерацією".

У так званій "ДНР" запропонували позбавити українську мову статусу державної

У так званій "ДНР" запропонували позбавити українську мову статусу державної

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Також повідомляється, що Пушилін вніс на розгляд законопроєкт щодо змін у законі "Про освіту". Документом пропонується збереження норми про обов'язкове вивчення російської мови як державної, при цьому "українська, як і мови інших народів регіону, викладатиметься з урахуванням побажань батьків і можливостей освітньої організації".

"Виключення української мови з числа державних не применшує її значущості і не порушує прав громадян ДНР, зокрема на використання української мови як мови приватного спілкування", – сказано у повідомленні терористів.

Як писав OBOZREVATEL, в "ДНР" встановили нові кордони "республіки". Тепер вона обмежується Донецькою областю.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Денис Пушилін
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР" Новини ДНР
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Украинский язык хорошо на пьянках песни спевати! Запрягайте хлопцы коней......
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Ааа-ап, кожаной флейтой рагулям по губам!))
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Мир Миру
Мир Миру
:о) Нехай Пушилін подасть скаргу до міжнародного суду про визнання національності "етнічний лугандонець" і мовно незалежної від України ЛуганДонії.
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