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У "ДНР" влаштували потужний вибух в житловому будинку: є поранені

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В окупованій Горлівці (Донецька область) прогримів потужний вибух біля під'їзду одного з житлових будинків.

В результаті інциденту постраждали 4 людини, які отримали тяжкі тілесні ушкодження. Про це повідомляє так зване "Міністерство внутрішніх справ ДНР".

З'ясувалося, що 45-річний місцевий житель підірвав гранату.

У "ДНР" влаштували потужний вибух в житловому будинку

У "ДНР" влаштували потужний вибух в житловому будинку

viti.edu.ua

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Інформацію про стан постраждалих в "ДНР" не розголошують.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи зганьбилися безглуздим фейком про пенсіонерів у "ДНР". Відповідну пропагандистську новину поширили інформаційні ресурси, що підтримують окупантів.

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