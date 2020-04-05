В "ДНР" російську гуманітарку міняють на їжу і памперси: виплив інсайд

Жителі "ДНР" почали обмінювати товари російської гуманітарки на їжу, памперси та дитяче харчування.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Денис Черкасов. Такі висновки він зробив, проаналізувавши групи-барахолки в соціальній мережі "ВК", де люди розміщують подібні повідомлення.

"В "ДНР" плачевна ситуація з продуктами харчування і товарами першої необхідності. Якщо в 2014-му ці молоді матусі й татусі волали за створення нової держави, то тепер намагаються виміняти все, що є в наявності на дитяче харчування, памперси, пральний порошок. Деякі пішли далі і намагаються виміняти гуманітарну допомогу з РФ сумнівної якості на м'ясні консерви та інші продукти харчування", – повідомив блогер.

Продовольча криза в "ДНР"

Продовольча криза в "ДНР"

Продовольча криза в "ДНР"

Продовольча криза в "ДНР"

Як приклад він навів скріни популярної групи в ВК "Віддам Задарма або Обміняю! Донецьк".

"Ця група на 80% складається з пропозицій виміняти гуманітарку на продукти харчування і медикаменти. Так само варто відзначити, що великим попитом користуються різні суміші та м'ясні консерви для маленьких дітей. На додаток до цього через коронавірус люди вигребли в магазинах все, що тільки змогли забрати. Місцеві пропагандисти почали піднімати паніку, що на "республіку" насувається продуктова криза", – доповнив Черкасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Денис Черкасов повідомляв, що донецькі лікарні переповнені хворими на пневмонію. На кінець березня в "ДНР" не було тестів на коронавірус.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.