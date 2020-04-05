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5 квітня • оновлено в 17:08
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В "ДНР" російську гуманітарку міняють на їжу і памперси: виплив інсайд

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Жителі "ДНР" почали обмінювати товари російської гуманітарки на їжу, памперси та дитяче харчування.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Денис Черкасов. Такі висновки він зробив, проаналізувавши групи-барахолки в соціальній мережі "ВК", де люди розміщують подібні повідомлення.

"В "ДНР" плачевна ситуація з продуктами харчування і товарами першої необхідності. Якщо в 2014-му ці молоді матусі й татусі волали за створення нової держави, то тепер намагаються виміняти все, що є в наявності на дитяче харчування, памперси, пральний порошок. Деякі пішли далі і намагаються виміняти гуманітарну допомогу з РФ сумнівної якості на м'ясні консерви та інші продукти харчування", – повідомив блогер.

Продовольча криза в "ДНР"

Продовольча криза в "ДНР"

Продовольча криза в "ДНР"

Продовольча криза в "ДНР"

Продовольча криза в "ДНР"

Продовольча криза в "ДНР"

Продовольча криза в "ДНР"

Продовольча криза в "ДНР"

Як приклад він навів скріни популярної групи в ВК "Віддам Задарма або Обміняю! Донецьк".

"Ця група на 80% складається з пропозицій виміняти гуманітарку на продукти харчування і медикаменти. Так само варто відзначити, що великим попитом користуються різні суміші та м'ясні консерви для маленьких дітей. На додаток до цього через коронавірус люди вигребли в магазинах все, що тільки змогли забрати. Місцеві пропагандисти почали піднімати паніку, що на "республіку" насувається продуктова криза", – доповнив Черкасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Денис Черкасов повідомляв, що донецькі лікарні переповнені хворими на пневмонію. На кінець березня в "ДНР" не було тестів на коронавірус.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Гуманітарний конвой Росії
Місце
Україна Донецьк
Теги
в ДНР подорожчали продукти ДНР гуманітарна допомога Донбас Новини Росії
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К Денис
К Денис
Ээй обсосы общества свинотные, а где скрин хоть 1 объявы, где гуманитарку меняют на продукты? =))))))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Недавно было видео из донецкого магазина. Всё есть.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А писали что Россия не гуманитарку возит а оружие)))))
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