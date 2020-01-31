Прошел ровно месяц, как на КПВВ "Майорское" Донецкой области произошел обмен пленными между Украиной и российскими гибридными силами "ДНР" и "ЛНР". И если про украинских пленных известно, то что стало с "республиканскими" – не понятно.

Главари "республик" умалчивают про дальнейшую судьбу освобожденных лиц с "украинского плена"! Ни слуху, ни духу - как говориться. Даже информации, как их встретили, и той нет. Почему-то все покрыто мраком и очень тщательно скрывается. Это очевидно, ведь в Украину вернулись борцы за свободу, а туда преступники. Чтобы в этом убедиться можете прочитать официальную информацию кто есть, кто и подробно ознакомиться с биографией каждого.

Может поэтому освобожденные "ДНР" и "ЛНР" не пользуются популярностью на территории непризнанных "республик" или потому, что на них есть планы в РФ? Например, допрашивать до смерти или посадить в тюрьму до конца жизни.

В Telegram-канале сообщают, что политическое руководство ОРДЛО и СМИ не уделяют особого внимания процессу возвращения. Более того террористическая власть отказалась отпускать возвращенных по домам (как говорится с корабля на бал). Они объясняют это необходимостью проведения проверки, в частности по поводу возможной вербовки Службой безопасности Украины. Кроме того, им запрещены встречи с родственниками и какие-либо передачи.

"Выходы в город запрещены. Из одной тюрьмы - в другую", - заявила собеседница "Подъема".

С инсайдерских источников стало известно, что в последнее время начали появляться новые свидетельства пыток. Так же в скором времени освобожденных с "украинского плена" могут либо по-тихому убрать, либо задержать. Еще поступила информация, что после обмена в ОРДЛО выехало 124 человека, но доехало только 122. Куда пропали 2 человека неизвестно. Люди странным образом начинают исчезать либо пропадают, вот поэтому ничего не афишируется и об этом никто ничего не говорит.

В очередной раз ЧеПушилинское руководство кинуло свой народ и предало во всех смыслах этого слова. Обращаются с людьми, как со скотом. И так будет с каждым, кто живет на оккупированных территориях.

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