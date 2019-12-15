2020 год будет очень мощным и трансформационным! В 2020 году нас ожидает целых 6 (!) солнечных и лунных затмений, что бывает чрезвычайно редко!

Лунное затмение 10 января 2020 года. Полутеневое затмение Луны произойдет в 21:10 по киевскому времени (19:10 по Гринвичу) в 20-м градусе зодиакального знака Рак. Наблюдать его смогут жители Европы, Азии, Африки и Австралии.

Лунное затмение 5 июня 2020 года. Второе затмение Луны в 2020 году произойдет в самом начале лета. Точное время - 22:12 (19:12 по Гринвичу). Луна в этот момент будет находиться в 15-м градусе Стрельца. Увидеть полутеневое затмение 5.06.2020 можно будет в Европе, Азии, Австралии и Африке.

Солнечное затмение 21 июня 2020 года. Первое затмение Солнца в 2020 году произойдет в день летнего солнцестояния. Точное время - 09:41 по Киеву. Солнце в этот момент будет находиться в 1-м градусе Рака, а увидеть затмение Солнца можно будет в центральной Африке, юго-восточной Азии и на юго-западе Европы.

Солнечное затмение

Лунное затмение 5 июля 2020 года. Полутеневое затмение Луны 5.07.2020 года произойдет в 07:44 по киевскому времени, однако увидеть его можно будет только в Африке и Америке. Луна в этот момент будет находиться в 13-м градусе Козерога.

Лунное затмение 30 ноября 2020 года. Последнее лунное затмение в 2020 году произойдет в 11:30 по Киеву (09:30 по Гринвичу) в 8-м градусе зодиакального знака Близнецы. Наблюдать его смогут жители Австралии, части Азии, Северной и Южной Америки.

Солнечное затмение 14 декабря 2020 года. Максимальная фаза полного затмения Солнца 14.12.2020 произойдет в 18:17 по Киеву (16:17 по Гринвичу). Солнце будет находиться в 23-м градусе созвездия Козерога. Полное затмение можно будет увидеть на юге Южной Америки и в Антарктиде, а частное - в Чили и Аргентине.

Обратим внимание на то, что два затмения произойдут в начале двух Дней Силы (!) Первое - в день летнего солнцестояния. Согласно славянским поверьям, бог Солнца Купала получает в этот день Корону Силы Мирового Огня. Второе произойдет в преддверии Свадьбы Бога Солнца и Богини воды 6-7 июля - 5 июля.

В чем необычность таких совпадений? В Дни Силы Земля получает мощную космическую энергию от Солнца и Луны. Во время затмения эти каналы то перекрываются, то открываются. Даже во время обычных затмений колебания энергий (в том числе и электромагнитных) существенны и фиксируются приборами геофизиков.

А в Дни Силы (солнцестояние, равноденствие, апогей и перигей земной орбиты и серединные точки между ними) энергия сильно возрастает, из-за чего затмения вызывают мощные "энерготрясения" (по аналогии с землетрясениями). Эти-то энерготрясения и вызовут мощные трансформационные процессы в природе и в жизни человека - от резких неожиданных и благоприятных событий до природных катастроф. Однако с помощью обрядов и медитаций опасные воздействия можно отвести от себя и превратить в позитивные и благоприятные воздействия и события, о чем я расскажу в свое время.

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