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''Увійдуть Білорусь і ''Л/ДНР'': ветеран АТО заявив про створення Путіним нової держави

3.5тЧитати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін поставив мету створити нову Союзну Державу до 2024 року. Крім Білорусі, в нього повинні увійти Південна Осетія і ОРДЛО.

"На своїй щорічній прес-конференції в 2018 році Володимир Путін заявив, що чисельність народу, який він захищає, становить 160 млн чоловік. Але за офіційними оцінками Росстату в РФ проживає 146, 8 млн осіб. Тобто десь вони взяли ще 13,2 млн людей, а де вони їх взяли, порахуємо: у Білорусі – 9,5 млн осіб, в "ДНР" – 2,3 млн, в "ЛНР" – 1,5 млн, в Південній Осетії – 0,05 млн осіб . Ось вам і ті 13,2 млн, які не є жителями РФ", – повідомив в коментарі OBOZREVATEL волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

За його словами, крім Росії, саме Білорусь і такі невизнані новоутворення, як Південна Осетія і ОРДЛО, стануть частиною Союзної Держави, яке задумав створити Путін.

Володимир Путін

Володимир Путін

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"Як швидко це станеться? У 2024 році постане питання останнього терміну Путіна на посту президента, тому що Конституція йому не дозволяє займати цю посаду. Відповідно, для того, щоб він залишився при владі, а він не може піти, потрібно міняти Конституцію РФ або створювати нову Конституцію нової держави. Створення Союзної держави розглядається як один із шляхів залишитися Путіну при владі ", – розповів волонтер.

Гай пояснює, що зараз ведуться активні дії щодо приєднання Білорусі до РФ на інформаційному полі, в той же час на території "Л/ДНР" окупанти почнуть роздавати російські паспорти, щоб в разі чого розповідати, що на тих територіях проживають громадяни Росії.

До того ж, під ударом опиниться і Україна, як вважає військовий журналіст, у Путіна є мета приєднати українські території до нової Союзної Державі.

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"Приєднання України до Союзної Державі – це середньострокова перспектива, яку РФ взяла за мету. Яким чином вони будуть її досягати? В першу чергу зараз вони втрутяться в президентські і парламентські вибори. А після того, як вони програють, а вони програють точно, будуть розглядати силовий варіант", – вважає Гай.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Особа
Мирослав Гай
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Файбер Моня
Файбер Моня
".. москалi не розумiють, що якщо нам дадуть багато грошiв, ми станемо непереможними..", - А. Парубiй. ))
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Крым Андрей
Крым Андрей
Скакелы, на каких фронтах вашей войны, этот гей заслужил звание вытирана АТО?
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Тыц пиzдыц. Полотёр всё знает
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