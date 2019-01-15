''Увійдуть Білорусь і ''Л/ДНР'': ветеран АТО заявив про створення Путіним нової держави

Президент РФ Володимир Путін поставив мету створити нову Союзну Державу до 2024 року. Крім Білорусі, в нього повинні увійти Південна Осетія і ОРДЛО.

"На своїй щорічній прес-конференції в 2018 році Володимир Путін заявив, що чисельність народу, який він захищає, становить 160 млн чоловік. Але за офіційними оцінками Росстату в РФ проживає 146, 8 млн осіб. Тобто десь вони взяли ще 13,2 млн людей, а де вони їх взяли, порахуємо: у Білорусі – 9,5 млн осіб, в "ДНР" – 2,3 млн, в "ЛНР" – 1,5 млн, в Південній Осетії – 0,05 млн осіб . Ось вам і ті 13,2 млн, які не є жителями РФ", – повідомив в коментарі OBOZREVATEL волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай.

За його словами, крім Росії, саме Білорусь і такі невизнані новоутворення, як Південна Осетія і ОРДЛО, стануть частиною Союзної Держави, яке задумав створити Путін.

Володимир Путін

"Як швидко це станеться? У 2024 році постане питання останнього терміну Путіна на посту президента, тому що Конституція йому не дозволяє займати цю посаду. Відповідно, для того, щоб він залишився при владі, а він не може піти, потрібно міняти Конституцію РФ або створювати нову Конституцію нової держави. Створення Союзної держави розглядається як один із шляхів залишитися Путіну при владі ", – розповів волонтер.

Гай пояснює, що зараз ведуться активні дії щодо приєднання Білорусі до РФ на інформаційному полі, в той же час на території "Л/ДНР" окупанти почнуть роздавати російські паспорти, щоб в разі чого розповідати, що на тих територіях проживають громадяни Росії.

До того ж, під ударом опиниться і Україна, як вважає військовий журналіст, у Путіна є мета приєднати українські території до нової Союзної Державі.

"Приєднання України до Союзної Державі – це середньострокова перспектива, яку РФ взяла за мету. Яким чином вони будуть її досягати? В першу чергу зараз вони втрутяться в президентські і парламентські вибори. А після того, як вони програють, а вони програють точно, будуть розглядати силовий варіант", – вважає Гай.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

28 грудня прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про створення робочої групи щодоінтеграції Білорусі та РФ.

30 грудня президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав главу Росії Володимира Путіна з Новим роком, заявивши, що союз двох народів відбувся.

31 грудня під час новорічного звернення Лукашенко проігнорував тему тісної інтеграції з Росією і закликав громадян "зміцнювати свою державність".

У коментарі OBOZREVATEL російський журналіст Олександр Риклін повідомив, що між Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком тривають торги по можливого об'єднання Росії і Білорусі.

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