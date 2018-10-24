МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Лариса Ніцой
Лариса Ніцой
ПисьменницяВсі статті автора

Увесь публічний простір має бути виключно на українській

7.4т

Комітет свободи слова планує поширити мовні квоти на друковані ЗМІ. Планується провести трирічний перехідний період з підвищенням квот від 25% до 50%. - ред.

Для запровадження мовних квот у ЗМІ, слід відштовхуватися від цифри "100% українською мовою", а вже від неї можна трішки вділити іншим мовам. Якщо це стосується мов меншин, то для них можна видавати ЗМІ і розповсюджувати їх на території їхнього проживання, а не по всій території України.

Але для того, щоб визначити, де у нас живуть меншини, слід зробити перепис населення, умовну карту із позначенням їхніх місць проживання. Порахувати, скільки нацменшин у нас загалом. До речі, така практика працює в Польщі. Тоді мовні квоти серед ЗМІ доречні.

Які цифри на увазі має пані Сюмар, говорячи про запровадження мовних квот серед ЗМІ, я не знаю. Якщо такі, як вона запровадила в Законі про телебачення - абсолютно ганебні як для української мови, так і для телебачення, ввівши мовну шизофренію в телепередачах, - я тоді не знаю, що казати такій великій патріотці.

Новини
''Мені важливо знати, ЗА ЩО Я ТАМ ВОЮЮ?''

Загалом я за те, щоб спершу зробити перепис населення, а вже тоді по факту говорити про мовні квоти. А до перепису в Україні все має бути 100% українською мовою. Крапка!

Українці говорять українською мовою. Українців, які розмовляють українською мовою, на багато більше, ніж це видають політики, які зацікавлені в голосах меншої кількості російськомовних громадян і стрибають перед ними в різні танці, аби тільки отримати їх. От вони і складають враження, начебто у нас таких людей дуже багато і вони тільки за російську мову. Ще раз кажу: це не правда. Багато російськомовних людей насправді за українську мову. Але політики намагаються заговорити цю ситуацію, заробляючи собі політичні бали.

Я вже не раз закликала їх припинити подібні політичні ігри і зробити так, до чого вже давно дозріла Україна. Увесь публічний простір має бути на державній мові - виключно на українській.

Читайте всі новини по темі "Мовний скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Лариса НіцойЛариса Ніцой
Теми
Мовний скандалЗакон про мовиКвоти на українську музику
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
10
2
Смішно
46
Цікаво
1
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Groza Did
Groza Did
Активный дурак/дура опаснее врага
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Карабутов Віталій, правильно, мовнюк. :-) Дураков среди русскоговорящих намного меньше, чем среди укромовных селюков. :-) Можете назвать хоть одного мовнюка - лауреата Нобелевской премии? Нэма? Так ото ж. :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Карабутов Віталій
Карабутов Віталій
Groza Did, активных росияноговорящих дураков у нас не так уж много
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Может, наконец кто-то это скажет? РУССКОЯЗЫЧНЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ "МЕНШІСТЮ" В УКРАИНЕ! Нравится это кому-то или нет...Великоватая карта получится!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
2 из 4 ответов | показать все
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Карабутов Віталій, кстати, кугут, французы не балакали по-габонски не потому, что "недоразвитые". А потому, что у них были Мольер и Ампер, Монтескье и Паскаль - а у габонцев нэ було. :-) Поэтому сейчас государственный язык Габона - французский, и это самая развитая страна Африки, там живут лучше, чем внаукраине. :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Карабутов Віталій, мовнюк, я рос, учился, начинал работать на Украине. Вы гнусно, по-кугутски, передёргиваете. Знать мову и пользоваться ей - РАЗНЫЕ вещи. Я - русский и говорю по-русски. То, что я знаю украинский не делает меня "дуалоязычным". Мова - сельский диалект русского языка. :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Здор Вера
Здор Вера
наша мова - наша зброя!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
2 из 3 ответов | показать все
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Здор Вера, убогая зброя, мадам мовнючка. :-) Назовите ровно одного мовнюка - лауреата Нобелевской премии в любой номинации? Нэма? Так ото ж. :-) И вся Ваша "зброя" такая же. :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Карабутов Віталій
Карабутов Віталій
Автандилов Иван, беснуется едок моха из мокшанских болот))))) видимо мох с мухомором попался)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги