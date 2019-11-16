"Усіх уже нудить!" Навальний хитро відповів на питання, чий Крим

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив, що не може однозначно відповісти чий Крим, однак пообіцяв провести на тимчасово окупованому півострові референдум, якщо коли-небудь займе лідируючий пост.

Про це він повідомив в прямому ефірі радіостанції "Ехо Москви". Він зазначив, що в Криму є два мільйони людей з російськими паспортами.

"Безумовно, те, що сталося в 2014 році – це незаконні речі. Але ми вже зайшли в ту частину політики, коли простих рішень не буває. Там є 2 мільйони людей з російськими паспортами, і цей "фарш" назад не провернеш. Але якщо я займу лідируючий пост, перше, що я зроблю – проведу в Криму абсолютно чесний референдум", - заявив Навальний.

Навальний хитро відповів на питання, чий Крим

Опозиціонер наголосив, що зараз дати однозначну відповідь з приводу Криму неможливо.

"На дуже складні питання не буває простих відповідей. Усіх нас сильно нудить від питань Криму і України, і я від них дійсно йду, тому що не хочу слідувати путінському порядку", - зазначив Навальний.

Політик також додав, що його штабу в Криму немає.

Як писав OBOZREVATEL 28 липня Олексія Навального госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікарі, які оглянули його, звернули увагу на ознаки вражаючої дії хімічних речовин. Пізніше сам опозиціонер поділився подробицями свого отруєння.

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