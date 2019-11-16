Головна Новини
16 листопада • оновлено в 10:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Усіх уже нудить!" Навальний хитро відповів на питання, чий Крим

1.2т
Читати матеріал російською

Російський опозиційний політик Олексій Навальний заявив, що не може однозначно відповісти чий Крим, однак пообіцяв провести на тимчасово окупованому півострові референдум, якщо коли-небудь займе лідируючий пост.

Про це він повідомив в прямому ефірі радіостанції "Ехо Москви". Він зазначив, що в Криму є два мільйони людей з російськими паспортами.

"Безумовно, те, що сталося в 2014 році – це незаконні речі. Але ми вже зайшли в ту частину політики, коли простих рішень не буває. Там є 2 мільйони людей з російськими паспортами, і цей "фарш" назад не провернеш. Але якщо я займу лідируючий пост, перше, що я зроблю – проведу в Криму абсолютно чесний референдум", - заявив Навальний.

Навальний хитро відповів на питання, чий Крим

Навальний хитро відповів на питання, чий Крим

Новини
"Путін швидше віддасть Кремль": Сенцов дав сумний прогноз щодо Криму

Опозиціонер наголосив, що зараз дати однозначну відповідь з приводу Криму неможливо.

"На дуже складні питання не буває простих відповідей. Усіх нас сильно нудить від питань Криму і України, і я від них дійсно йду, тому що не хочу слідувати путінському порядку", - зазначив Навальний.

Політик також додав, що його штабу в Криму немає.

Як писав OBOZREVATEL 28 липня Олексія Навального госпіталізували з діагнозом "гостра алергічна реакція". Лікарі, які оглянули його, звернули увагу на ознаки вражаючої дії хімічних речовин. Пізніше сам опозиціонер поділився подробицями свого отруєння.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Особа
Олексій Навальний
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
14
3
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги