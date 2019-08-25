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"Усі поспішають сезон захопити!" З'явилося показове фото провального сезону в Криму

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У мережі з'явилися чергові фото порожніх пляжів окупованого Криму в розпал літнього сезону.

Знімок з пляжу в Євпаторії опублікував блогер RoksolanaToday&Крим25% в Twitter.

"Євпаторія. Заозерне. Всі поспішають - встигнути ж потрібно! Сезон захопити!" – підписав він фото.

Пляж в Євпаторії

Пляж в Євпаторії

RoksolanaToday & Крим25%, Twitter

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"Усі поспішають сезон захопити!" З'явилося показове фото провального сезону в Криму

Як писав OBOZREVATEL, в Криму, незважаючи на обіцянки окупаційної "влади", туристів в 2019-м стало ще менше, ніж в попередньому році.

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Місце
Україна
Тег
Крим
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые хватит дро чить на Крым. вопрос закрыт. ДАВНО.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Нет там вообще никого, мост не построили, а что наяали всё обрушилось - дальше то что? К чему эти высеры?
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга, что настроили
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Очередной сеанс онанизма для слабоумных, судящих о кол-ве туристов на пляже по отдельным фото. Вот недавнее видео с крымского пляжа: youtu.be/QEGUTxM_jlk смотреть с 4 минуты.
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Петр Апраксин, с 4:47
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