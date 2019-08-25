"Усі поспішають сезон захопити!" З'явилося показове фото провального сезону в Криму

У мережі з'явилися чергові фото порожніх пляжів окупованого Криму в розпал літнього сезону.

Знімок з пляжу в Євпаторії опублікував блогер RoksolanaToday&Крим25% в Twitter.

"Євпаторія. Заозерне. Всі поспішають - встигнути ж потрібно! Сезон захопити!" – підписав він фото.

Пляж в Євпаторії RoksolanaToday & Крим25%, Twitter

Євпаторія

Заозерне

Всі поспішають-встигнути ж потрібно!

сезон захопити! pic.twitter.com/ZCVQ8AExBh - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 25 серпня 2019 р

Як писав OBOZREVATEL, в Криму, незважаючи на обіцянки окупаційної "влади", туристів в 2019-м стало ще менше, ніж в попередньому році.

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